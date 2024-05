Eventi

SARONNO – Un concerto per portare il sorriso: il gruppo musicale Rajas pone questo obiettivo tra i valori fondanti della band. Il gruppo musicale si esibirà a Saronno nella serata di venerdì 17 maggio, alle 21.30, in via Mazzini a Saronno, nel locale Asterix, dove si farà conoscere con il loro album, uscito nel 2011, “Intersezioni”, che contiene nove tracce nelle quali è possibile apprezzare l’incontro di cinque individualità che si fondono creativamente per dare vita al “sound Rajas”.

“Rajas” è un termine che proviene dal sanscrito e significa “colorato”, “dinamico”, ma anche anche “instabilità”, “attività”, “desiderio”.

È una delle Guṇa, termine adoperato per indicare i tre componenti ultimi della materia (Prakṛti: Sattva, Rajas e Tamas), e rappresenta la componente che ne mette in moto la manifestazione.

Cinque i componenti del gruppo: Fabio Marazzi il tecnico del suono, alla batteria Mattia Colombo, Andrea Balossi chitarra e voce, Simone Colombo al basso, Alessandro Colombo chitarra e cori.

L’accesso alla serata è libero e gratuito.