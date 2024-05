Altre news

MEDA – Un’importante notizia arriva dal Comune di Meda, che ha finanziato un’importante iniziativa a favore della Polizia locale della città.

L’amministrazione comunale ha infatti stanziato dei fondi per l’acquisto di un’Alfa Romeo Giulia del valore di circa 70.000 euro, per specializzare il Corpo nel trasporto di organi espiantati a persone decedute in tutto il nord-Italia, non solo dunque in Brianza o in Lombardia.

Da dicembre 2023, quando è partito il progetto, fino ad oggi sono state decine e decine le vite salvate, grazie ai tempestivi interventi da parte di questo reparto.

Attualmente il Comune sta promuovendo interventi nelle scuole (iniziati già a dicembre), non solo in Lombardia, ma in gran parte del nord-Italia, per parlare dell’iniziativa legata al corpo della Polizia locale di Meda. In questo progetto sono state coinvolte anche alcune delle più grandi realtà sanitarie del nostro territorio, come l’ospedale San Raffaele e Niguarda.

(foto del progetto)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti