Durante le ultime 24 ore, il mercato delle meme coin ha subito uno slancio considerevole. Infatti, questo mercato rialzista ha seguito il rally di Gamestop, che ha innescato nuovamente una mania per le crypto ispirate ai meme di internet.

In questo momento positivo, le principali meme coin hanno subito apprezzamenti considerevoli. Tuttavia, èche ha subito il rialzo maggiore, stabilendo un nuovo ATH.

In questo contesto, anche le nuove meme coin potrebbero crescere. In particolare, osservando la rete Solana, è possibile notare una meme coin in prevendita con potenzialità interessanti. Si tratta di Sealana, la nuova opportunità di speculazione che può essere acquistata attraverso il processo “Send to Wallet”.

Lo slancio del mercato delle meme coin

La volatilità del mercato crypto continua a far oscillare molti token. Tuttavia, le meme coin sembrano emergere come vincitrici in mezzo alle turbolenze, mostrando diverse crypto che hanno subito un apprezzamento notevole.

Recentemente, con l’aumento del valore di GameStop, meme coin come FLOKI, WIF e SHIB hanno mostrato guadagni notevoli. In particolare, PEPE ha stabilito un nuovo record a $0,00001097, con un incremento del 30% negli ultimi 7 giorni, mentre ERC20 ha registrato un aumento del 40% nell’ultima settimana.

Pertanto, è possibile affermare che l’interesse verso le meme coin è cresciuto dopo un rally di GameStop che ha visto un aumento delle azioni del 300%, causando un aumento dell’attività sociale intorno alle meme coin.

Secondo i dati di Santiment, FLOKI ha registrato un aumento del 145% dell’interesse sociale, mentre altre come DOGE, SHIB, PEPE, WIF e BONK hanno visto un aumento del volume sociale tra il 22% e il 82,7%.

Questo ha portato ad un aumento dei prezzi per diversi crypto asset. PEPE ha registrato un aumento dell’ 8,5% nelle ultime 24 ore, con una lieve flessione dopo aver stabilito un nuovo massimo storico. Anche altre meme coin come DOGE, SHIB, WIF, FLOKI e BONK hanno registrato guadagni tra il 3% e l’8%.

Il recente aumento dei prezzi delle meme coin, seguito al rally di GameStop, ha portato alcuni investitori a prevedere una ripresa della mania delle meme coin di marzo.

Keith Gill, noto come Roaring Kitty, ha alimentato il rally di GameStop attraverso una serie di post su Reddit, suggerendo anche una possibile crescita delle azioni di GameStop in futuro. Questo potrebbe innescare un effetto a catena che porta a guadagni significativi per le meme coin.

Di conseguenza, diversi crypto investors stanno valutando le potenzialità delle nuove meme coin. Infatti, i nuovi progetti lanciati di recente potrebbero sfruttare il momento positivo. Considerando che si tratta di token economici, i margini di profitto potrebbero essere enormi a fronte di un investimento non necessariamente cospicuo.

In questo contesto, le meme coin di Solana potrebbero mostrare i rendimenti migliori. Una delle ultime meme coin inserite su questa rete è Sealana, la nuova opportunità di speculazione del settore delle crypto ispirate ai meme di internet.

Sealana (SEAL)

La rete Solana, la blockchain in rapida crescita, ha sperimentato un aumento del 100x nel mese di aprile, mettendo in luce il potenziale di una piattaforma che offre transazioni veloci e costi bassi, rendendola un terreno fertile per l’emergere di meme coin popolari.

Pertanto, le meme coin costruite sulla rete SOL, sebbene estremamente volatili, sono spesso oggetto di grande interesse poiché generano entusiasmo e FOMO nella community, promuovendo guadagni significativi per gli investitori che scelgono le giuste opportunità.

Tra le nuove proposte si distingue Sealana, una meme coin ispirata al personaggio di South Park, che porta freschezza al settore con una narrazione divertente sul sogno americano di un giovane imprenditore.

Sealana offre un’alternativa creativa alle meme coin tradizionali, con un approccio umoristico che raffigura un esperto di internet alle prese con il trading online nella sua cantina.

La presale di Sealana offre l’opportunità di acquistare i token SEAL a un prezzo scontato, con un rapporto di scambio di 1 SOL per 6.900 token SEAL.

I primi investitori potrebbero beneficiare dell’aumento previsto nel mercato delle meme coin di Solana, poiché Sealana ha già guadagnato un forte seguito e ha raccolto oltre $780.000 durante la presale.

Acquistare i token SEAL è semplice: è possibile utilizzare il widget sul sito ufficiale del progetto o inviare direttamente SOL all’indirizzo del wallet indicato.

Con il lancio imminente, è consigliabile rimanere aggiornati sulle prossime iniziative di Sealana tramite i social media del progetto e consultare la tokenomica e la roadmap sul sito ufficiale per comprendere appieno il potenziale a lungo termine di questa nuova meme coin.

Per altre informazioni su questa nuova meme coin di Solana, leggi anche “Come comprare Sealana”.