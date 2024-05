Città

SARONNO – Sabato 25 maggio sarà “Running Day”, la manifestazione podistica competitiva giunta alla sua 17esima edizione organizzata da Running Saronno. Ospite d’eccezione sarà anche quest’anno Roberta Amadeo, campionessa di paraciclismo.

Il percorso di quest’anno sarà nuovo, lungo comunque 10 km, ma diversamente dalle passate edizioni, la partenza e l’arrivo non saranno in piazza Libertà, occupata dal cantiere per le opere di riqualificazione e rinnovamento della pavimentazione, ma partirà ed terminerà in piazza Mercato.

La competizione sarà patrocinata dal comune con il patronato di Regione Lombardia, ed è inserita nel calendario nazionale Fidal, avrà infatti valore come Campionato provinciale Master per i 10 km.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Running Saronno.

(Foto d’archivio)

