Città

SARONNO – Ambiente Saronno Odv ha reso pubblico il resoconto di tutte le attività svolte dall’organizzazione durante lo scorso anno.

Il rapporto relativo al 2023 è stato presentato ai soci in occasione dell’annuale assemblea ordinaria, ospitata martedì 9 aprile dalla sede di via Biffi (Saronno), evento al quale hanno potuto partecipare tutti coloro interessati alla sostenibilità e alla difesa ambientale.

Le attività e i progetti realizzati sul territorio durante lo scorso anno dall’associazione sono state molteplici, primo fra tutti “Il treno dei desideri“, ovvero la conferenza stampa programmatica per discutere del trasporto pubblico locale in Lombardia. Altro progetto realizzato è stata la lettera a sostegno del liceo G.B Grassi, relativa alla petizione degli studenti e del corpo docente sulla salvaguardia delle piante presenti all’interno della scuola durante i lavori di ampliamento dell’edificio (in particolare dell’ormai celebre cedro “Pedro“).

L’organizzazione si è occupata nel 2023 di supportare tante attività legate all’ambiente, come “Puliamo il mondo“, progetto di pulizia che ha interessato sia le zone di Cascina Colombara che le scuole di Saronno: parecchi sono stati gli appuntamenti relativi a questo progetto, tra cui quello in collaborazione con Terrra Mater. Sempre a tema ambiente sono state organizzate la “Giornata del verde pulito” dello scorso maggio, la passeggiata naturalistica all’interno del parco Lura (anch’essa con la collaborazione di Terra Mater) e la “Festa dell’albero” di novembre 2023.

Ambiente Saronno durante il 2023 ha presentato ai cittadini e all’amministrazione proposte sia per il nuovo Piano generale del traffico urbano che per la variante generale del Piano di governo del territorio di Saronno; l’organizzazione è intervenuta anche nel consiglio comunale aperto sulla proposta iniziale del Piano integrato di intervento ex Isotta-Fraschini e Ferrovienord. Ambiente Saronno si è mobilitata costantemente per la città, anche tramite il comunicato in cui ha rilevato diverse criticità ambientali nell’esecuzione del progetto del parco dell’ex Seminario.

Tra le tante attività e mobilitazioni dell’associazione è da annoverarsi anche la lettera relativa alla richiesta delle analisi complete e aggiornate dell’acqua potabile.

Tutti questi progetti sono oggi consultabili sul sito internet di Ambiente Saronno che, come riporta anche il resoconto, è stato interamente rinnovato nel corso del 2023.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti