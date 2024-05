news

Corsi e ricorsi storici. Negli ultimi due giorni si è verificata una nuova impennata dei meme coin e del titolo GameStop, a causa di un nuovo tweet di Roaring Kitty o Deep Fucking Value, quel Keith Gill autore del “rally di Reddit”, la piattaforma che nel 2021 portò alla ribalta le meme coin. Quella del 2021 viene ricordata come la celebre battaglia tra Main Street e Wall Street. La battaglia di Davide contro Golia. La battaglia dove le community social hanno fatto sentire tutta la loro potenza, ribellandosi agli hedge found e i piccoli investitori hanno sfidato i grandi fondi speculativi, un momento epico nella storia del trading.

Cosa è successo?

Nelle ultime 72 ore il titolo GamesStop ha fatto registrare un aumento del 200% sulle Borse, provocando addirittura più volte la sospensione delle negoziazioni a causa dell’estrema volatilità del titolo. GameStop con lui AMC (titolo di una società cinematografica), fanno parte di un portafoglio di titoli tra quelli più shortati. In una sola ora infatti lunedì chi vende allo scoperto ha perso oltre 1 miliardo di dollari. Questo ha portato anche al boom delle meme stock. Il tweet di Gill ritrae l’immagine di un uomo che da uno stato di inettitudine afferra un controller e “passa all’azione entrando in gioco”. Solo con questo semplice cinguettio si è creata una FOMO incredibile, con 24 milioni di visualizzazioni in poche ore. Il Tweet successivo è stato un breve video dove il messaggio pareva essere “lo farò da solo”.

Nel 2021 il titolo di GameStop era schizzato del 2.000%, facendo emergere la forza del fenomeno “meme stocks”. Il titolo poi crollò dopo 20 giorni. Il rally delle ultime 72 ore di GameStop ha trascinato con sé anche molti titoli meme. La società di vendita di videogame non sta vivendo propriamente un momento florido. Meno di due mesi fa GameStop ha tagliato molti posti di lavoro e ha subito una sensibile diminuzione dei ricavi, segnali sicuramente poco rassicuranti. Con i ricavi di questi due giorni la società ha raggiunto un market cap di 15 miliardi di dollari.

Le “meme stocks” sono azioni che non si basano su valori aziendali o bilanci, quanto piuttosto sul sentiment dei social. Nel mondo delle meme coin il token Roaring Kitty è salito di oltre il 4000%.

L’evoluzione delle ultime ore

Se l’euforia del momento nelle ultime ore sembra essersi in parte stabilizzata, il settore delle meme coin continua ad aumentare in maniera frenetica. Dopo il tweet di domenica sera, lunedì le azioni di GameStop hanno aperto a $26,34 e chiuso a $30,45. Martedì hanno aperto a $64,83 è chiuso a $48,75. Oggi il titolo ha aperto a 40,31 dollari ed è andato a ribasso. Un percorso simile ha avuto AMC. A gennaio 2021 il rally delle meme coin è durato svariate settimane, ma si trattava di un fenomeno inedito che aveva colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori. Adesso le fasi di rallentamento sono dovute essenzialmente alle contromosse dei broker e del Congresso.

GME

GME è una meme coin dissacrante, non ufficiale di GameStop. In queste ore, in simultanea con l’aumento del titolo azionario omonimo, il token ha superato i 100 milioni di dollari di market cap. Al 14 maggio, GME ha guadagnato il 2.291% nell’ultima settimana.

In questi primi 5 mesi del 2024 la febbre da meme coin sembra essere tornata. Con il tweet di Gill molte meme Coin hanno registrato un’impennata. Pepe è salito di oltre il 34% in un solo giorno, raggiungendo un nuovo record di 0,00001119 $ su Binance. È’ stata l’altcoin più scambiata dopo BTC e ETH. Dogecoin ha un aumento costante dell’ 8%. Resta l’unica meme coin presente nella classifica delle prime 10 criptovalute con maggior capitalizzazione di mercato. Questo aumento è questa fiducia ritrovata sulle meme coin non è altro che il rinvigorimento di una community che si sente “ringalluzzita” dal ritorno del suo condottiero. Una community che ha dimostrato ancora una volta di poter condizionare in maniera più che significativa i mercati.

Solana protagonista

Come abbiamo visto negli ultimi mesi la blockchain Solana è stata la protagonista del lancio di nuovi progetti meme coin. La velocità della rete e le transazioni più economiche l’ hanno resa l’habitat ideale per questi token. Il token SOL è cresciuto dell’11% nell’ ultimo mese.

Tra le prevendite più interessanti su Solana troviamo Sealana che ha superato il milione di dollari raccolto, un progetto semplice ed esilarante che utilizza una prevendita “send to Wallet”, semplice da acquistare e che abbraccia lo spirito più democratico della prevendita a prezzo fisso, in modo che tutti abbiano la stessa possibilità di guadagno.

Anche Dogeverse si sviluppa su Solana, ma in questo caso si tratta di un token multichain, che adotta la collaudata icona a tema cane, ma offre una visione nuova dello spazio crypto, capace di spaziare da una blockchain all’altra. La prevendita ha superato i 15 milioni di dollari e lo staking offre attualmente un APY del 56%.

In un caso e nell’ altro è la forza della community che decreterà il successo e il permanere di questi progetti, che da semplici token goliardici potrebbero esplodere com’è accaduto per colossi come Dogecoin e Pepecoin.