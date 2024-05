news

Dedicare tempo alla formazione e al potenziamento delle soft skills incrementa la produttività del 12% e genera un 250% di ROI (Return on investment). Lo dimostra uno studio del Boston College, di Harvard e dell’Università del Michigan.

Per sviluppare le competenze trasversali, nasce in Factory NoLo Skill 4 life, un nuovo ciclo di workshop tematici, curato da Massimiliano Palmetti, esperto formatore e progettista di team building esperienziali.

Gli incontri dall’approccio olistico, ideati per manager, decision makers, responsabili delle HR aziendali, inizieranno il 3 giugno e promettono una immersione totale in abilità psicosociali diverse, stimolando simultaneamente mente, corpo e spirito.

Il corso offre un incontro di prova gratuito, a scelta tra quelli proposti, prenotabile cliccando sul link https://www.factorynolo.com/skills-for-life /

Massimiliano Palmetti sottolinea: «Secondo uno studio di Hay Group, i manager che integrano nel proprio approccio una serie di soft skills, migliorano le performance del team fino al 30%. Un’impresa in cui vengono valorizzate le soft skills è più efficiente e reattiva di fronte alle sfide del mercato, si rafforza e genera ricchezza per tutta la società. E se un manager avesse dubbi, lo invito a provare, gratuitamente».

Palmetti, che in 30 anni ha lavorato con oltre 400.000 professionisti in tutto il mondo, prosegue: «Insieme al mio team di esperti formatori, abbiamo scelto come location a Milano Factory NoLo perché unisce tecnologia e multisensorialità: l’infinity wall ci permetterà di trasformare il presente in un altrove possibile, reso ancora più reale dalle suggestioni olfattive offerte dal brand di marketing sensoriale Essentiàlia. Offriremo così ai partecipanti un’esperienza davvero immersiva ed emozionante. Inoltre, grazie alle interazioni digitali di D*motion coinvolgeremo i corsisti in attività di eduteinment prima, durante e dopo l’evento formativo».

IL PROGRAMMA

Il calendario si aprirà lunedì 3 giugno (ore 18-21) con Yoga del Respiro – Kobudo . Nell’incontro si combineranno tecniche di respirazione Yoga con l’antica arte marziale di Okinawa nota come Kobudo.

(ore 18-21) con . Nell’incontro si combineranno tecniche di respirazione Yoga con l’antica arte marziale di Okinawa nota come Kobudo. Il secondo incontro, intitolato Il viaggio dell’Eroe con Francesca Marchegiano, in programma l’8 giugno, è già sold out.

Gli incontri successivi coinvolgeranno:

Astrid Daprà , esperta di marketing nel settore luxury and fashion, sul tema Marketing & Web3 . Il corso permetterà di analizzare quali leve di comunicazione e tecnologiche si possono attivare oggi nel marketing.

, esperta di marketing nel settore luxury and fashion, sul tema . Il corso permetterà di analizzare quali leve di comunicazione e tecnologiche si possono attivare oggi nel marketing. Gianluca Sambataro con I colori della voce , durante il quale si verificherà quanto incide la voce sulla capacità di comunicare e quanto ciascuno sia allenato all’ascolto attivo.

con , durante il quale si verificherà quanto incide la voce sulla capacità di comunicare e quanto ciascuno sia allenato all’ascolto attivo. Vittorio Simonelli sul tema Drumstorming – l’evoluzione del metodo e nuovi modelli organizzativi.

sul tema Valentina Volpe Andreazza , con Lyrical Experience

, con Mombao Experience con Oltre i confini della parola

con Rebel Formazione in Il tema della complessità analizzerà la difficoltà del contesto attuale e le sue influenze sulle aspettative organizzative, scoprendo come rispondere in modo proattivo ai cambiamenti e alle sfide quotidiane.