Città

SARONNO – La sede di Saronno dell’Enpa Varese Valle Olona si rivolge direttamente alla comunità cittadina tramite l’appello sui social, per chiedere gli alimenti necessari per nutrire le mamme gatte e i loro cuccioli appena nati.

L’organizzazione no profit al momento necessita di cibo umido e secco “Royal Canin – Mother & Baby Cat” e “Royal Canin – Kitten”, anche se qualsiasi altro genere di cibo, specifico per cuccioli, sarà ben accetto.

Chiunque voglia sostenere la causa potrà recarsi al gattile di via Novara, 20 (Saronno) dove gli alimenti verranno raccolti secondo gli orari di apertura della struttura: ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19. Il cibo per i piccoli amici a quattro zampe potrà in alternativa essere recapitato tramite la lista amazon creata da Enpa, cliccando sul seguente link: https://amzn.eu/8P8URPq

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti