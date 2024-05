news

WienerAI (WAI): Questo token combina l’intelligenza artificiale con l’umorismo tipico di una meme coin, con opportunità di investimento allettanti tramite la prevendita e rendimenti elevati per lo staking.

Cosmos (ATOM): Serve da hub centrale nell'”Internet delle Blockchain”, permettendo un’alta interoperabilità tramite tecnologie come Tendermint e Cosmos SDK e consentendo la governance degli stakeholder.

Polygon (MATIC): Una soluzione di scalabilità Layer-2 per Ethereum, che opera in modo più veloce e conveniente, utilizzando MATIC per le commissioni di transazione, lo staking e la governance.

WienerAI: una promettente fusione di tra meme coin e AI

WienerAI (WAI) è un nuovo e affascinante progetto criptato che combina in modo unico l’intelligenza artificiale, l’umorismo legato alle meme coin e la tecnologia blockchain.

La divertente storia di WienerAI narra di un esperimento genetico condotto da uno scienziato chiamato “The Architect”. In un bizzarro incidente di laboratorio, il DNA di una salsiccia si è mescolato con quello di un’intelligenza artificiale canina, portando alla creazione di WienerAI, una creatura ibrida a metà tra cane, salsiccia e intelligenza artificiale.

Dal punto di vista tecnico, WienerAI utilizza il meccanismo di consenso Proof-of-Stake, rendendolo una scelta più ecologica rispetto ai sistemi tradizionali Proof-of-Work.

WienerAI è degno di nota non solo per la sua storia originale e i vantaggi ecologici, ma anche per i suoi casi d’uso concreti, come uno dei token AI più promettenti. Presto includerà funzionalità di trading supportate dall’IA e scambi di token ottimizzati dall’IA, che dovrebbero migliorare significativamente l’efficienza e l’usabilità della piattaforma.

Per promuovere il progetto, WienerAI ha lanciato una community chiamata “Sausage Army”. Questa comunità svolge un ruolo fondamentale nella diffusione e nella solidità della criptovaluta dopo il suo lancio sul mercato. La prevendita di WienerAI offre agli investitori la possibilità di acquistare i token ad un prezzo iniziale di soli $0,000707. Finora sono stati investiti oltre $1,8 milioni.

Gli investitori hanno anche l’opportunità di ottenere rendimenti interessanti attraverso lo staking dei token. Con un rendimento annuo offerto fino al 607% e il 69% dei token già messo in staking, WienerAI dimostra il suo impegno per offrire incentivi finanziari sia attraenti che sostenibili. Investire in questa meme coin potrebbe quindi essere particolarmente vantaggioso.

Cosmos: l’alta interoperabilità potrebbe rendere ATOM essenziale per molti

Cosmos (ATOM) è invece una piattaforma blockchain avanzata che mira ad essere l’ “Internet delle Blockchain”. Consente l’interazione fluida e sicura tra vari sistemi blockchain indipendenti. Utilizzando tecnologie come Tendermint per il consenso e la formazione di reti, insieme al Cosmos SDK per semplificare lo sviluppo delle applicazioni blockchain, Cosmos offre un ambiente flessibile ed espandibile per la creazione di app decentralizzate (DApps).

Il cuore della rete è il Cosmos Hub, in cui si utilizza la criptovaluta nativa ATOM. ATOM non è solo utilizzato per pagare le commissioni di transazione e per assicurare la rete tramite lo staking, ma consente ai detentori di partecipare alle decisioni di governance on chain. Con oltre 249 app e servizi interchain e un forte focus sull’interoperabilità tramite il Protocollo Inter-Blockchain (IBC), Cosmos mira a creare un’infrastruttura completa e decentralizzata per varie soluzioni blockchain.

ATOM attualmente si trova al 31º posto tra le più grandi criptovalute e potrebbe avere un’accelerazione durante il Bull Run del 2024. Attualmente, l’altcoin vale circa $8,03. Tuttavia, ha raggiunto il suo massimo storico durante l’ultimo Bull Run, superando i $40. Quindi, ATOM potrebbe ancora crescere fino a 5x o più e superare quel livello di prezzo.

Polygon: MATIC ha ancora un notevole potenziale di crescita per il Bull Run

Polygon (MATIC) anche è molto promettente. È una soluzione di “Layer 2” per la scalabilità di Ethereum, che mira a operare più velocemente e a costi inferiori rispetto alla rete principale. Polygon utilizza diverse tecnologie per creare una blockchain parallela e collegarla alla blockchain principale di Ethereum. Gli utenti possono trasferire le loro criptovalute su Polygon tramite il bridging e accedere a una vasta gamma di app che erano originariamente disponibili solo su Ethereum.

La criptovaluta principale di Polygon, MATIC, viene utilizzata per pagare commissioni di transazione, per lo staking e per partecipare alla governance, permettendo ai possessori di MATIC di votare per avere modifiche alla rete. MATIC può essere acquistato e venduto su piattaforme come Coinbase. Originariamente lanciata a ottobre 2017 come Matic Network, ha cambiato nome all’inizio del 2021 in Polygon per riflettere meglio le sue funzionalità estese e il più ampio obiettivo della piattaforma.

In termini di valore, MATIC ha ancora un grande potenziale di crescita. Attualmente, il token vale $0,68, appena sopra i minimi raggiunti durante l’ultimo mercato ribassista a $0,50. Quindi, come ATOM, c’è la possibilità di vedere una crescita fino a 5x fino al suo massimo storico di $3. Le previsioni ottimistiche per MATIC suggeriscono addirittura che il token potrebbe superare questi livelli nel corso del presente ciclo rialzista.

