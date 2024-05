news

Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale mostrano un notevole potenziale di crescita, come dimostra l’accoglienza positiva di progetti come 5th Scape ($5SCAPE).

Ecco due piattaforme da tenere d’occhio nelle categorie di criptovalute legate all’IA e alla realtà virtuale.

WienerAI: una criptovaluta a tema cane cibernetico

WienerAI (WAI) è un bot di trading alimentato dall’intelligenza artificiale con un protocollo di staking.

Nel mercato delle criptovalute, le criptovalute con utility spesso vengono sottovalutate all’inizio. Per affrontare questa situazione, WienerAI adotta l’identità di una meme coin sul mercato.

Si ispira infatti al classico meme canino, sfruttando il potenziale speculativo elevato di questa nicchia. È interessante notare che quattro delle cinque migliori meme coin al mondo hanno un tema basato sui cani, quindi questa scelta sembra essere molto sensata.

Ma WienerAI si distingue come cane cibernetico. Unisce infatti i superpoteri dell’intelligenza artificiale al classico meme canino, con un bassotto dal corpo di salsiccia che si presenta come “il più forte dell’universo” nel mondo delle criptovalute.

Il sito web e i post sui social media presentano illustrazioni divertenti che rispecchiano lo spirito giocoso della community di questa meme coin.

Come WienerAI ottimizza il trading

Le capacità di usare l’intelligenza artificiale di WienerAI permette ai trader di prendere decisioni supportate da ricerche in modo efficiente.

Il bot offre un’interfaccia IA istantanea, predittiva e facile da usare. Basta porre una domanda al bot di WienerAI e i trader possono raccogliere informazioni dal web in pochi secondi.

La piattaforma fornisce anche analisi imparziali basate sui requisiti individuali dell’utente.

Un’altra caratteristica importante è la facilità degli scambi, che permette di scoprire facilmente operazioni redditizie. WienerAI esplora anche diversi exchange decentralizzati (DEX) per trovare i prezzi migliori e protegge gli utenti dagli arbitraggi di front running.

L’esercito delle salsicce sta conquistando il mercato delle meme coin

Per ampliare la propria portata e presenza, WienerAI sta attivamente costruendo una comunità di membri fedeli chiamata l’Esercito delle Salsicce. Questi membri lavoreranno per la crescita e il riconoscimento del progetto in cambio di ricompense attraenti.

Analisti come Michael Wrubel e ClayBro hanno condiviso previsioni di investimento positive per il token. $WAI è presente su importanti exchange. Ad esempio, ICOBench.com classifica WienerAI al secondo posto nella sua lista delle migliori ICO.

Gli investitori di $WAI possono subito mettere in staking i token. La piattaforma offre un’opportunità di reddito passivo attraente con un alto tasso di rendimento annuo per chi mette in staking.

La doppia identità di WienerAI come meme coin e criptovaluta guidata dall’IA la pone in una posizione di grande potenziale di crescita quest’anno. L’appeal tematico e l’utilità pratica del token potrebbero garantire una domanda sostenuta anche al di là dell’entusiasmo iniziale.

La criptovaluta VR 5th Scape sta per raggiungere i $6 milioni in prevendita

5th Scape ($5SCAPE) è l’ultima novità nel mondo della realtà virtuale.

Il progetto introduce una serie di giochi VR sul mercato, tra cui battaglie MMA in Cage Conquest, guerre medievali in Epic Arena e simulazioni sportive emozionanti come calcio e cricket.

Ma c’è di più sulla piattaforma.

5th Scape sta lanciando l’Ultra VR Headset e la Swiftscape VR Chair che combinano design ergonomici con un’esperienza coinvolgente.

Un progetto appassionante per gli architetti VR

Il team di 5th Scape preferisce essere chiamato il gruppo di architetti VR.

Oltre allo sviluppo dei giochi, lavorano per sfruttare le avanzate capacità di VR, AR e tecnologia blockchain per costruire il futuro della realtà virtuale. Il loro obiettivo è sfumare i confini tra il mondo reale e quello virtuale.

Il progetto si contraddistingue per la grafica di alta qualità, il tracciamento preciso dei movimenti e l’esperienza immersiva. La selezione di giochi adrenalinici di 5th Scape trasporta gli utenti in mondi virtuali iper realistici.

Gli headset VR di alta qualità e le sedie ergonomiche migliorano ulteriormente l’esperienza di gioco.

Tuttavia, le loro funzionalità si estendono oltre il gaming, includendo anche workout, simulazioni, apprendimento e altro ancora.

Ad esempio, la Swiftscape VR Chair è progettata per integrarsi perfettamente con le esperienze VR. Grazie al suo design ergonomico intelligente e al supporto per il movimento rapido, assicura il massimo comfort durante le sessioni di gioco più intense.

5th Scape sta inoltre sviluppando un hub VR dove esperti del settore, sviluppatori e appassionati possono collaborare per portare alla vita le loro visioni VR.

La prevendita di $5SCAPE è ora aperta

I rapidi progressi nelle tecnologie immersive e la crescente richiesta di esperienze virtuali offrono prospettive ottimistiche per il settore VR.

Come una delle poche criptovalute VR con una solida base, 5th Scape mostra un elevato potenziale di crescita nel mercato delle criptovalute. Il white paper e la roadmap riflettono la ricerca dettagliata del team e gli obiettivi pratici.

$5SCAPE offre una vasta gamma di esperienze premium sulla piattaforma. Possedere i token offre anche diversi vantaggi, come l’accesso gratuito a una libreria di giochi VR, contenuti educativi, film e animazioni.

Inoltre, gli sconti significativi nella prevendita in corso di $5SCAPE sono troppo allettanti per essere trascurati. Il prezzo attuale della prevendita è di $0,00327, mentre il prezzo di quotazione provvisorio è di $0,01. La differenza rappresenta un aumento del prezzo del 205,81%.

