Cronaca

UBOLDO – Ancora un ciclista investito sulle strade del Saronnese. Stavolta è successo in via Santa Cosma ad Uboldo, ieri alle 11.30. L’allarme è stato dato da alcuni passanti, sul posto è prontamente accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo. E’ stata soccorsa una donna di 73 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie.

La pensionata è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Castellenza per le cure e gli accertamenti medici del caso, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato approfondimenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

20052024