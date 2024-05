iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nuovo appuntamento stagionale della rassegna “Letture in biblioteca”, il ciclo di letture animate dedicate ai bambini che si è tenuto venerdì 17 maggio nella biblioteca civica di Castiglione Olona, in collaborazione con il gruppo Voci di carta.

“Alberiamo, questo il titolo, ha generato molto entusiasmo tra i piccoli partecipanti che, al termine dell’incontro, hanno poi proseguito con una divertente attività didattica a tema. Ringraziamo il gruppo di lettura Voci di carta e tutti i bambini per il bellissimo pomeriggio passato insieme!” rimarcano dall’Amministrazione civica castiglionese.

(foto: un momento dell’appuntamento che si è svolto al Castello di Monteruzzo, sede della biblioteca civica di Castiglione Olona, e che ha richiamato tanti bambini ed i loro famigliari)

