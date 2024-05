Città

SARONNO – Dà in escandescenza e rompe gli specchietti delle auto: fermato dai carabinieri.

Ancora un ciclista investito sulle strade del Saronnese. Stavolta è successo in via Santa Cosma ad Uboldo, alle 11.30. L’allarme è stato dato da alcuni passanti, sul posto è prontamente accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo.

Sono oltre 300 le firme che accompagno la lettera, protocollata in Comune, per chiedere la sospensione dei lavori di realizzazione della nuova stazione radiobase. Il permesso di costruire è datato 9 aprile ma i residenti hanno visto “comparire” il cantiere solo ai primi di maggio. Avvicinandosi all’area di cantiere delimitata dalla rete rossa hanno scoperto che l’intervento prevedeva la realizzazione di una stazione radiobase comunemente chiamata antenna per la telefonia.

21052024