SARONNO – La consegna è avvenuto sabato al gazebo per la sicurezza e la raccolta firme che la Lega sta portando avanti in città.

Alessandro Fagioli, consigliere comunale ed ex sindaco della città di Saronno, ha regalato una bici padana ad Antonio Codega ex delegato dell’assemblea cittadina della Lega che era stato derubato della bici qualche settimana fa nella propria abitazione.

Il furto aveva provocato grande clamore in città: è stato messo a segno nella notte del 25 aprile con i ladri che non hanno esitato ad entrare nel garage dell’abitazione del saronnese per impossessarsi della due ruote.

Pur essendo molto connotata, dal colore al modello, la bicicletta non è ricomparsa nelle ultime settimane e così l’ex sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di donare una “bici padana a Codega”.

Il ringraziamento è arrivato sui social in particolare sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”: “Vorrei ringraziare la famiglia Fagioli e in primis Alessandro per avermi donato una bici padana nuova …dopo che la mia era stata rubata….Grazie”.

