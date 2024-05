In Italia esistono oggi circa 800.000 abitazioni di edilizia residenziale pubblica, occupate da poco più di 2,2 milioni di persone. Troppo poche, visto che costituiscono neppure il 4 per cento del patrimonio nazionale. Troppo poche, se le confrontiamo al 37% dei Paesi Bassi, al 21% della Danimarca, al 17,6% del Regno Unito o al 16,8% della Francia.

Troppo poche, se pensiamo che ad oggi sono state presentate oltre 650.000 domande di assegnazione. Per non parlare poi delle oltre 30.000 abitazioni occupate abusivamente o delle 60.000 vuote e sfitte per mancanza di risorse da dedicare alla loro manutenzione/ristrutturazione.

Il sistema di edilizia sociale andrebbe quindi totalmente rivisto. Sono indispensabili nuovi edifici per far fronte ad una domanda crescente, è necessario reperire risorse per rendere tante case sfitte abitabili e quindi assegnabili a persone in graduatoria da anni, si deve tassativamente colpire il fenomeno dell’abusivismo, inaccettabile non solo legalmente ma anche moralmente. In questo settore l’Europa può fare molto.

Già nel 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione del parlamentare italiano Alfonso Andria, che stabiliva un principio importante: il diritto ad un alloggio adeguato, di buona qualità e ad un prezzo ragionevole è un diritto fondamentale.

Venivano altresì approvati con questa risoluzione altri punti importanti, dalla necessità di rafforzare il diritto ai sussidi per gli alloggi, all’invito ai decisori nazionali all’adozione di provvedimenti volti ad aiutare i giovani per l’acquisto della prima casa.

Una presa di posizione importante, uno stimolo forte ai Paesi dell’Unione, pur ricordando che nonostante l’Unione Europea non abbia competenze specifiche in materia di alloggi, numerose politiche comunitarie (segnatamente in materia di ambiente, energia, trasporti, politica sociale o misure a favore del mercato comune) hanno ripercussioni dirette o indirette sulla condizione degli alloggi nei vari Stati membri dell’Unione.