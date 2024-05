news

Manca ormai poco all’inizio dei prossimi campionati Europei di calcio e cresce l’attesa intorno alla nostra nazionale, in particolare per ciò che riguarda le ultime scelte del CT Luciano Spalletti. Tra diverse certezze e molti dubbi ancora aperti, ecco chi potrebbero essere gli uomini che cercheranno di bissare il successo della scorsa edizione.

Campionati Europei, arrivano le convocazioni ufficiali

A meno di un mese dall’inizio di Euro 2024 e con i vari campionati nazionali che volgono ormai al termine, tengono banco le convocazioni da parte delle squadre che si sfideranno nella prestigiosa competizione continentale. Da regolamento, le liste ufficiali possono essere consegnate fino a 7 giorni prima della partita inaugurale del torneo, quindi la data ultima è il 7 giugno, ma già diversi tecnici, come Deschamps per la Francia e Koeman per l’Olanda, hanno diramato le proprie convocazioni.

Le scelte dei commissari tecnici non interessano, ovviamente, soltanto ai tifosi, che sperano di vedere la propria nazionale andare più avanti possibile, ma anche i tanti analisti e appassionati che studiano come scommettere sugli Europei 2024 partendo da quelle che potrebbero essere le probabili formazioni titolari e, dunque, i possibili approcci in campo adottati dalle squadre.

Trapela, però, ancora poco dallo staff di Luciano Spalletti, che sembra essere ancora in dubbio su diverse posizioni aperte: chi potrebbero essere, dunque, i convocati dell’Italia per Euro 2024?

Le scelte di Spalletti per il reparto arretrato

Dopo due mondiali saltati e dopo aver acciuffato la qualificazione a Euro 2024 con non poco spavento e un cambio in corsa sulla panchina, con il passaggio di testimone da Roberto Mancini a quel Luciano Spalletti reduce dal terzo storico scudetto del Napoli, l’Italia cerca di fare ordine su quelli che saranno gli atleti chiamati a ben figurare nella prossima competizione continentale.

Sebbene le convocazioni, a detta dello stesso CT, sembrano essere fatte per il 70-80%, restano aperti diversi dubbi in tutti i ruoli, con circa 5 maglie ancora in sospeso. Nel pacchetto arretrato, certi del posto sono i portieri Donnarumma e Vicario e i difensori Acerbi, Bastoni e Darmian dell’Inter, Buongiorno del Torino, Mancini della Roma e Scalvini dell’Atalanta, con terzini Dimarco e Di Lorenzo titolari e riserve Cambiaso e Bellanova. Si giocano la maglia di terzo portiere Meret del Napoli e Carnesecchi dell’Atalanta, mentre per il laziale Provedel lo stop di circa 2 mesi per infortunio rischia di chiudere ogni possibilità.

Con Udogie sicuramente out, potrebbe chiudere infine il comparto difensivo l’ottimo Calafiori, rigenerato dalla strepitosa stagione con la maglia del Bologna, chiusa con la qualificazione in Champions League.

Le scelte a centrocampo e in attacco

Per quanto riguarda i centrocampisti, Spalletti sembra essere orientato a confermare i vari Barella, Frattesi, Pellegrini, Jorginho, Cristante e Locatelli, ai quali si potrebbe aggiungere o il romanista El Shaarawy, utile come vero e proprio jolly nella parte alta del campo, o Bonaventura, il cui rendimento è però calato nel corso della stagione. Difficile vedere in azzurro, almeno per questa occasione, Folorunsho e Colpani, pure autori di un’ottima stagione rispettivamente a Verona e Monza.

Molti di più, infine, i dubbi in attacco: per il ruolo di punta centrale, Immobile non dà più le stesse certezze di qualche tempo fa, così la maglia numero 9 potrebbe toccare a Gianluca Scamacca, che negli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta sembra aver spiccato definitivamente il volo dimostrandosi letale sotto porta non solo in campionato ma anche sui campi europei più difficili. Anche il genoano Retegui sarà della spedizione, così come Chiesa e Raspadori. Zaniolo è infortunato e non potrà essere convocato, così a giocarsi le ultime chance saranno Zaccagni (in pole), Orsolini, Politano e, molto più defilato, Lucca.

Restano ancora un po’ di giorni per sciogliere le riserve ma tutto ruoterà attorno a questi nomi, fatte salve eventuali sorprese dell’ultima ora legate a ciò che accadrà nelle ultime giornate di campionato.