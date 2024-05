news

99Bitcoins è uno dei più conosciuti e primi siti di formazione su Bitcoin ed è una risorsa valida per tutti coloro che desiderano saperne di più sul mondo delle crypto.

Mancano solo cinque giorni prima che il prezzo di prevendita del token aumenti da $ 0,00106 a $ 0,00107, quindi non c’è tempo da perdere per accedere all’offerta attualmente più bassa.

Mentre Bitcoin si aggira intorno alla soglia dei 70.000 dollari, è in programma una rinnovata spinta verso i massimi storici, e ciò manterrà la prevendita di 99Bitcoins sotto i riflettori.

L’approvazione dell’ETF su Ethereum aumenterà ulteriormente l’interesse per le criptovalute e i token 99Bitcoins

Bitcoin è entrato nel mainstream finanziario in seguito all’approvazione degli Exchange Traded Funds (ETF), che forniscono un punto di ingresso regolamentato, economico e facile per investire nell’asset digitale.

Da allora, la possibilità che un ETF su Ethereum possa essere il prossimo ad essere approvato ha portato ad una crescita dei prezzi delle criptovalute, con Bitcoin ed Ethereum in testa.

Gli analisti di Bloomberg Intelligence hanno cambiato la probabilità che un ETF sull’Ethereum venga approvato dal 10% al 75%, dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto ai fornitori di accelerare per la presentazione della documentazione (moduli 19-b4s per la precisione).

Il 23 maggio, il primo fornitore a sottoporre il suo ETF su Ethereum all’esame della SEC è VanEck Ethereum ETF. Anche se non è detto che emergano notizie positive, tutti i segnali fanno pensare ad un’approvazione, anche se la data esatta potrebbe essere lontana.

Si ritiene che la SEC approverà probabilmente tutti gli ETF presentati contemporaneamente, come ha fatto con gli ETF Bitcoin, per non dare a nessun fornitore un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Attualmente, ci sono 10 ETF Ethereum in cerca di approvazione.

https://x.com/99BitcoinsHQ/status/1792851599494115451

Questo flusso di notizie, combinato con l’halving di Bitcoin che inaugura un periodo rialzista per la crypto, spinge in alto la prevendita di 99Bitcoins.

Ad aiutare $99BTC a distinguersi dalla massa sono le sue solide fondamenta. 99Bitcoins ($99BTC) presenta al mercato una piattaforma educativa che imposta l’istruzione con un modello di ricompense Learn-to-Earn.

La piattaforma sarà in grado di catturare una fetta importante di nuovi entranti nel settore crypto alla ricerca delle migliori risorse educative su cui poter fare affidamento.

Nessuna azienda o sito web può riposare sugli allori, ma per quanto riguarda 99Bitcoins la sua piattaforma gli conferisce un vantaggio competitivo. Il suo canale YouTube conta 700.000 iscritti e i corsi crypto contano già più di due milioni di utenti registrati.

Ecco come funziona il token di 99Bitcoins che incentiva l’apprendimento

99Bitcoins combina la gamification con un sistema di ricompense per incentivare gli utenti a continuare ad apprendere. Il concetto è semplice: gli utenti guadagnano criptovalute mentre imparano a conoscere le criptovalute.

I moduli di apprendimento interattivi, i quiz e i tutorial sono tutti progettati pensando alla gamification.

La progressione dell’utente è rafforzata attraverso lo sblocco di più corsi, il che significa maggiori opportunità di guadagnare premi: al centro del sistema c’è il token da $99BTC per rendere l’apprendimento coinvolgente, divertente e redditizio per tutti gli utenti.

L’enfasi sulla multimedialità attinge al fatto che le persone trovano più facile e meno scoraggiante imparare quando hanno ausili audio e visivi, invece di dover sfogliare un libro di testo.

Basandosi sulla sua offerta attuale, i corsi parla di tutto, dai dettagli delle blockchain alle nozioni di base sui portafogli crypto, dalle guide pratiche fino ai segnali di trading, alle strategie e alle conoscenze tecniche più avanzate.

Il token da $ 99BTC ha molto da offrire in termini di utility, motivo per cui alcuni esperti pensano che potrebbe essere il prossimo progetto ad aumentare di 10 volte:

99Bitcoins Crypto Presale Raises $1,000,000 – Next 10X Potential Crypto?

Dove tutto ha avuto inizio… e dove è diretto con i token BRC20

Le radici di 99Bitcoins risalgono al 2013, due anni prima che Ethereum esistesse e più o meno nello stesso periodo in cui Bitcoin raggiunse una certa diffusione mainstream.

Da sempre evangelista della libertà finanziaria e attento a coinvolgere le persone nello spazio, 99Bitcoins è nato come BitcoinWithPayPal.com.

Essere un pioniere rimane nel DNA del progetto, ecco perché, adesso, 99Bitcoins si sta concentrando su Web3 con il suo rivoluzionario ecosistema Learn-to-Earn. Sebbene $99BTC venga inizialmente lanciato come token ERC-20, passerà a BRC-20, il nuovo standard Bitcoin Ordinals. L’innovazione è iniziata inizialmente come un modo per creare token non fungibili (NFT) sulla blockchain di Bitcoin.

Tra i nuovi progetti in costruzione sulla blockchain di Bitcoin ci sono i token ORDI e SATS, in rialzo rispettivamente del 6,7% e del 9% negli ultimi sette giorni.

Pertanto, 99Bitcoins viene lanciato in un momento opportuno, a giudicare dall’attuale sentimento del mercato e dall’obiettivo della crescita prevista in questa nuova entusiasmante area di sviluppo di Bitcoin.

Il valore di mercato (capitalizzazione di mercato) dei token BRC-20 è oggi un po’ inferiore a 2 miliardi di dollari.

99Bitcoins regala 99.999 dollari in BTC ai primi acquirenti in prevendita

Oltre all’opportunità di prevendita, 99Bitcoins offre anche un airdrop di Bitcoin (BTC) da 99.999 dollari che sarà riservato esclusivamente ai primi sostenitori che seguiranno le istruzioni presenti nel sito ufficiale.

Con l’omaggio da $ 9.999, il progetto premia 99 partecipanti da un montepremi totale di $ 99.999 in Bitcoin.

Attraverso l’istruzione, risorse utili e ora una piattaforma di apprendimento Web3, 99Bitcoins aiuterà i nuovi arrivati a salire ad accrescere la loro esperienza nel mondo delle criptovalute, oltre a guadagnare ricompense mentre lo fanno: è una combinazione vincente man mano che le criptovalute diventano mainstream.

Visita la prevendita di 99Bitcoins