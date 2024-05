news

Solana è generalmente visto come un antagonista di Ethereum, su cui primeggia per scalabilità, velocità e minor costo delle transazioni. Seguendo la logica che si basa su modelli storici osservati durante l’approvazione dell’ETF di Bitcoin, che ha visto un notevole aumento di ETH/BTC mentre gli investitori anticipavano l’ETF di Ethereum. L’anticipazione di un ETF su Ethereum non solo ha potenziato Ethereum, ma ha anche avuto un impatto positivo sul più ampio mercato degli altcoin.

Solana attualmente gravita intorno a $180 con un aumento nell’ ultimo mese del 20%. Tra le prime 5 crypto per market cap e con un volume nelle ultime 24 ore che ha fatto registrare +52%, rompendo la resistenza di 170 dollari. Non si tratta del suo massimo storico arrivato nel 2021 con l’ultima bull run ma parliamo comunque di un potenziale di crescita ancora altissimo. Solana guida il mercato con 91 milioni di transazioni giornaliere, superando Ethereum, secondo un rapporto di CoinGecko.

Phantom Wallet (il principale Wallet compatibile con SOL) è al terzo posto tra le app di utility più scaricate su App Store. Tutti questi segnali fanno pensare ad un trend rialzista per Solana ancora tutto da sviluppare.

Dagli inizi di maggio, la perfomance di Solana è stata una delle migliori tra tutte le altcoin top50, dietro solo a Chainlink, che ha beneficiato si alcune partnership di primo piano con diversi fondi. Un’altra evoluzione della chain è lo swap di Jupiter, In programma ci sono ulteriori aggiornamenti, tra cui l’evoluzione di Frankendancer (l’innovativo validatore Solana progettato per aumentare drasticamente le prestazioni di rete). Contribuiscono alla crescita dell’ecosistema, principalmente, l’aumento dei volumi relativi alle stablecoin, la crescita dell’attività in DeFi e soprattutto l’hype sulle meme coin che hanno fatto di Solana la blockchain preferita, soprattutto per i costi molto contenuti delle fee.

Molti sono stati i progetti di successo che in questi primi mesi del 2024 hanno registrato performance straordinarie come SLOTHANA o SLERF. Ma la nuova innovativa meme coin lanciata su Sol è SEALANA, la foca paffuta che si è tuffata nel mare di Solana.

Cos’è Sealana?

Sealana è un meme irriverente e divertente rappresentata da una foca obesa, ancorata al suo PC, così assorbita nel mercato degen che non fa che nutrirsi di patatine e tonno in scatola. La sua ossessione di trovare la prossima grande moneta meme da 100x di Solana. Il personaggio è ispirato al personaggio malvagio di uno degli episodi più famosi della serie cult di fine anni 90: Southpark. L’episodio si intitolava “Make Love Not Warcraft”, e il personaggio “cattivo” era noto per essere obeso, disordinato e associato al cibo spazzatura.

La prevendita del token ha superato i 2 milioni e 200 mila dollari e il suo valore è pronto ad esplodere con il listing sugli exchange. Il prezzo attuale del token è di $0,022.

Sealana rappresenta un progetto di meme coin alternativo che in questo momento è sulla cresta dell’onda e i cui canali social sono tra i più seguiti tra le meme coin. Non è un caso quindi che nella particolare classifica di ICOBench.com che analizza le maggiori ICO della rete, Sealana sia seconda subito dietro Dogecoin. secondo gli analisti potrebbe avere una crescita del 10x e arrivare a 0,05 dollari a fine 2024.

Come comprare Sealana

Quella di Sealana è una prevendita “send to Wallet” dove tutti hanno possibilità di acquistare al medesimo prezzo. Non ci sono né una roadmap né una tokenomics definite . Questo permette al progetto di adattarsi alle esigenze della community e del mercato. È possibile seguirne gli avanzamenti tramite X o Telegram. La prevendita è unica e non sono previste fasi, quindi il prezzo resterà costante e consentirà transazioni più veloci. Non sappiamo però quale sia l’hard cap e quale la fornitura di tokenomics stabilita, né quando la prevendita si chiuderà, come sconosciuti sono gli autori del progetto (a quanto pare il team potrebbe essere lo stesso di $SLERF). Quel che si sa è che mirano a promuovere un progetto sostenuto da una community che si fa sempre più forte e numerosa.

Per comprare Sealana si può operare essenzialmente in due modi:

Attraverso il widget: collegando il proprio portafoglio al widget di acquisto dedicato per acquistare $SEAL utilizzando ETH, SOL, USDT e USDC. Attraverso i pagamenti con carta: acquistando nella prevendita usando la propria carta di credito.

