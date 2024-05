SARONNO – In occasione della relazione annuale dell’accademia Studium fondata nel 1476 dal principe Guglielmo I Paleologo, marchese di Monferrato, la saronnese Francesca La Gala è stata nominata da Dom Duarte Pio di Braganza, pretendente al trono del Portogallo, dama del reale ordine di San Michele dell’Ala.

Il giorno seguente, l’arciduca Giuseppe Carlo d’Asburgo Lorena ha accolto la saronnese nel Vitez Rend, il più importante onore ungherese e uno dei più importanti ordini al mondo. Francesca La Gala ha seguito il marito Luciano Silighini Garagnani, già cavaliere di Gran Groce portoghese e membro dell’ordine ungherese.

Lo stesso Silighini ha ricevuto un onore che raramente viene consegnato, come ha dichiarato durante la consegna delle patenti Pier Felice degli Uberti, presidente della commissione internazionale sugli ordini cavallereschi (Icoc), infatti ha ricevuto da Carlos Evaristo per conto di don Francisco Alberto Ortiz de la Renta y Roc-Mattei, Marques de Lises, Teniente De Hermano Mayor de la Real Maestranza de caballeria de la Habana il titolo di “Noble Maestrante” dello stesso sodalizio.

I giorni in Monferrato per i coniugi Silighini sono continuati con il tradizionale “Ballo dei 100 e non più 100” a cui hanno partecipato alcune delle più importanti dinastie già regnanti in Europa e non solo.