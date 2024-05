Varesotto

VARESE – Questa mattina i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti nel comune di Laveno Mombello in via Valdinacca per soccorrere un cucciolo di volpe rimasto incastrato in un canale di scarico, l’animale è stato poi rilasciato nel bosco in buone condizioni di salute.

Alla vicenda non è dunque mancato il lieto fine, grazie all’intervento dei pompieri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una immagine dell’intervento compiuto questa mattina da parte dei pompieri del comando di Ispra sul territorio di Laveno Mombello, per soccorrere in via Valdinacca un cucciolo di volpe che era rimasto incastrato un un canale di scarico. E’ stato recuperato dai pompieri, sano e salvo, ed è stato quindi liberato in una zona boschiva nelle vicinanze)

27052024