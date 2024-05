Comasina

CESANO MADERNO – Riapre in questo ore il Parco Pertini, area verde tra le vie San Bernardo, Selvetto e Pertini. Era stato chiuso per sicurezza dopo che al suo interno erano state rinvenute carcasse di conigli ed esche potenzialmente avvelenate.

Ieri l’ordinanza di riapertura: si è infatti concluso da parte della ditta incaricata dal Comune, la cui relazione è pervenuta stamane agli Uffici, il servizio di verifica e bonifica del Parco.

“Il servizio ha previsto tre passaggi. Il primo, subito dopo la chiusura, per la rimozione delle carcasse dei conigli e il loro smaltimento. Il secondo passaggio, il 9 maggio scorso, è consistito in un monitoraggio di tutta l’area durante il quale non sono state rinvenute ulteriori carcasse – riepilogano dal Comune – A seguito di questo controllo è stato disposto da parte dell’Amministrazione comunale il taglio dell’erba per scongiurare che vi si potesse nascondere qualsiasi cosa di rischioso per la sicurezza delle persone e degli animali domestici. Infine un ultimo passaggio, il 23 maggio scorso, con un ulteriore giro del parco dopo il taglio dell’erba: dal controllo non è emerso alcunché di anomalo. In tutti i passaggi è stata verificata l’assenza di ulteriori esche. Sono in corso valutazioni aggiuntive di Ats e Istituto Zooprofilattico che non riguardano però la sicurezza dell’area verde. Al termine di tutti i controlli il Parco Pertini può essere riaperto”.

Proseguono al Municipio: “Quanto all’episodio accaduto, sono in corso accertamenti sulle responsabilità. L’Amministrazione comunale ribadisce la sua condanna di ogni comportamento non rispettoso o addirittura crudele nei confronti degli animali e, oltretutto, pericoloso per la pubblica incolumità, raccomandando l’osservanza delle regole di convivenza civile e il riguardo per i luoghi pubblici”.

