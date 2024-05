news

Il problema delle lunghe liste d’attesa della sanità italiana è ben noto, e spesso condiviso da altri paesi europei. Liste che vanno da almeno 6 mesi fino a oltre 2 anni di attesa, anche per interventi piuttosto urgenti.

La pandemia da Covid-19 ha esasperato ulteriormente questo problema, allungando ancora di più queste tempistiche.

Non parliamo, poi delle chirurgie elettive, ovvero quelle chirurgie non ritenute urgenti ma che trattano disturbi che hanno un impatto sulla vita delle persone sia dal punto di vista funzionale, ma spesso anche psicologico. Per i pazienti italiani diventa un vero e proprio calvario riuscire a farsi operare, con svantaggi sia in termini di costi che di salute e serenità.

Ecco che per risolvere questo problema è nata l’idea ad un gruppo di medici: una startup che offre la possibilità ai pazienti di trovare e prenotare interventi in ospedali sia in Italia che all’estero. Si tratta di Intclinics (il nome deriva dall’unione delle parole “international” e “clinics” ovvero “cliniche internazionali”), fondata dall’italiano Dott. Sergio Manfredda e dai medici turchi Dott. Hakan Bilici e Dott. Yavuz Kaklikkaya.

Perché una startup per le chirurgie elettive?

L’idea è nata dal desiderio di offrire ai pazienti italiani la possibilità di curarsi nel modo migliore, e in tempi più rapidi rispetto a quelli della sanità pubblica. L’incontro tra il Dott. Manfredda e i Dott. Bilici e Kaklikkaya è stata la scintilla che ha messo in moto il progetto.

Sappiamo come le lunghe attese con il sistema sanitario nazionale possono causare un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ma anche stress emotivo. Queste lunghi periodi sono ancora più esasperati quando si tratta di chirurgie elettive, come possono essere gli interventi di medicina estetica, che spesso non hanno priorità nelle liste d’attesa.

Prendiamo la rinoplastica, per esempio. Nonostante sia in parte supportata dal SSN italiano in casi di problematiche come il setto nasale deviato che causa problemi alla respirazione, se effettuata con il sistema pubblico può richiedere mesi di attesa. Anche il trapianto di capelli è una chirurgia molto in voga, e all’estero (in particolare in Turchia) ci sono numerose cliniche che offrono servizi di altissima qualità, a prezzi molto accessibili.

Grazie alla piattaforma Intclinics.com, il paziente può informarsi sulle cliniche straniere e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, risparmiando sia tempo che denaro.

Intclinics, startup del turismo medico

Intclinics.com è una piattaforma semplice ed intuitiva dove si trova una lista di strutture sanitarie suddivise per aree tematiche, come odontoiatria, trapianto di capelli, chirurgia estetica, riabilitazione fisica, e tanto altro.

Il sito è ben strutturato ed è possibile cercare la clinica più adatta alle proprie esigenze tramite la barra di ricerca, filtrando le cliniche per paese e per area tematica (specialità medica). Gli utenti possono anche recensire le strutture mediche dopo aver effettuato l’operazione per garantire la qualità del servizio, e per aiutare altri pazienti a trovare la clinica ideale.

Nel campo della chirurgia elettiva sono presenti moltissime cliniche in Turchia, una delle destinazioni di turismo medico più gettonate degli ultimi anni. Ogni struttura presente sul sito fornisce un’introduzione, la lista dei servizi proposti, e la lista dei medici.

In questo modo, diventa semplice fare una ricerca sulla base delle proprie necessità di salute, ma soprattutto, diventa più sicuro: ogni clinica è verificata, e le recensioni lasciate dagli utenti permettono al paziente di conoscere l’esperienza di altre persone che hanno già provato i loro servizi.

I benefici del turismo medico per le chirurgie elettive

Ci sono numerosi motivi per cui un paziente italiano decide di affidarsi a cliniche all’estero per le proprie chirurgie elettive.

Il primo motivo è sicuramente la convenienza economica. Alcuni paesi, come la Turchia, sono perfettamente equipaggiati per l’arrivo di pazienti stranieri e offrono servizi a prezzi molto più accessibili rispetto a quelli italiani ed europei in generale. Grazie al cambio della moneta e al costo della vita più basso, accedere a questi interventi chirurgici può essere una scelta molto appetibile.

Per esempio: un intervento di trapianto di capelli in una clinica accreditata in Turchia può costare da un minimo di 1.800€ fino a 4.000€; lo stesso intervento in Italia può costare fino a 10.000€.

Una mastoplastica additiva in Turchia costa dai 3.000€ ai 5.000€, mentre in Italia può costare oltre i 6.000€.

Il secondo motivo risiede nella competenza dei medici. Sappiamo come la sicurezza e la qualità di un intervento chirurgico siano tra le priorità dei pazienti italiani.

Molte cliniche private interessate al turismo sanitario promuovono la continua formazione dei medici con investimenti e corsi di aggiornamento. La maggior parte di queste cliniche investe seriamente nella formazione avanzata sulle ultime tecniche per gli interventi chirurgici, offrendo servizi di alta qualità e all’avanguardia. Basti pensare al trapianto di capelli: le tecniche più innovative si trovano proprio in Turchia, che è famosa per il turismo medico da parte di pazienti europei.

Il terzo motivo sono i tempi di prenotazione, decisamente più brevi rispetto a quelli del SSN. Al contrario del sistema sanitario italiano, che mette i pazienti in difficoltà con le sue lunghe liste d’attesa, prenotare presso una clinica straniera di solito richiede molto meno tempo. Nel giro di poche settimane è possibile organizzare l’intervento e viaggiare.

Infine, bisogna sottolineare come queste cliniche siano organizzate per accogliere pazienti stranieri. Difatti, una delle opzioni più scelte dai pazienti italiani è quella del pacchetto all-inclusive, offerto di solito da quasi tutte le cliniche straniere. Il pacchetto, oltre all’intervento, include anche le visite pre- e post-operatorie, la prenotazione in hotel, il transfer da e per l’aeroporto, il servizio di interpretariato, e altri bonus.

Una soluzione reale alle lunghe liste d’attesa

Rivolgersi ad una clinica all’estero è sicuramente una soluzione reale per risolvere il problema delle lunghe liste d’attesa in Italia, senza rinunciare alla sicurezza e alla qualità dell’intervento. Puoi scegliere la clinica più adatta a te, vedere il loro sito e verificare le recensioni per assicurare che il servizio sia davvero di qualità.

Intclinics è la piattaforma giusta per cercare, analizzare e prenotare una clinica all’estero che possa provvedere un servizio eccellente per le chirurgie elettive. Visita il sito Inclicnics.com per scoprire tutte le funzionalità e trovare la struttura ideale per le tue esigenze.