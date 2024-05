Città

SARONNO – Sabato mattina è stata vittima di un infortunio: una caduta per la pavimentazione sconnessa in piazza Volontari del Sangue nei pressi del monumento Avis. Le conseguenze sono state serie tanto che la donna non riusciva a rialzarsi. Essenziale per risolvere l’emergenza il contributo di alcuni passanti che si sono letteralmente presi cura della donna.

“Dopo la caduta ero a terra e mi sono sentita davvero sola e vulnerabile. Ero dolorante e non riuscivo a rialzarmi – racconta la saronnese – devo ammettere che è stato un momento difficile che ho superato grazie a diversi passanti che si sono presi cura di me. Non li conoscevo, erano tutti sconosciuti ma si sono prodigati per me come se fosse una loro famigliare. Mi hanno sostenuta, chiamati i soccorsi e procurato anche un bicchiere d’acqua. Sono rimasti lì con me fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Davvero un comportamento encomiabile e per me importante in quel momento difficile”.

Sono quindi arrivati i soccorsi la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dopo le prime cure sul posto. Per lei diverse conseguenze dolorose contusioni, escoriazioni ed una lussazione alla spalla.

“Al di là dell’infortunio – conclude – vorrei dedicare un pubblico ringraziamento a chi mi ha aiutato e si è preso cura di me. Spesso si critica la città di Saronno ma io ho trovato davvero una grande umanità ed attenzione dell’altro”.

