SARONNO – Il comune di Saronno, in collaborazione con il servizio Affidi distrettuale gestito dalla cooperativa Proges, organizza una serata dedicata all’affido familiare e alla vicinanza solidale. L’incontro è previsto per questa sera, martedì 28 maggio alle 20.30, in Villa Gianetti, in via Roma 20, a Saronno.

In collaborazione con la cooperativa Proges e organizzato dal comune di Saronno, Gerenzano, Cislago, Caronno Pertusella, Origgio e Uboldo, l’incontro porta il titolo: “L’affido familiare, una storia tutta da raccontare” e andrà a raccontare con testimonianze dirette l’emozionante viaggio delle famiglie che sono state coinvolte in questo percorso in prima persona, anche con la collaborazione dell’associazione “Affidiamoci”. A guidare questo viaggio sarà il cantastorie Luca Chieregato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la cooperativa Proges all’indirizzo mail [email protected].

