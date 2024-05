Cronaca

SARONNO – Indagini in corso per chiarire quanto accaduto l’altra sera, alle 20.30, in Padre Monti nel centro storico di Saronno dove – su richiesta di alcuni residenti – è accorsa una ambulanza della Croce bianca e sono arrivate le forze dell’ordine. Infatti era stato segnalato un violento litigio fra stranieri: appena hanno sentito le sirene si sono dileguati, uno è stato soccorso per alcune lievi contusioni.

Si tratta dell’ennesimo episodio movimentato che avviene nel centro cittadino; sabato pomeriggio i tutori dell’ordine erano arrivati in piazza De Gasperi per “disinnescare” una situazione che si stava mettendo male, c’erano almeno una mezza dozzina di nordafricani che stavano bisticciando e presto passati a darsele di santa ragione, con calci, schiaffi e pugni.

(foto archivio)

28052024

