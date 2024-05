ilSaronnese

UBOLDO – Hanno guidato con sicurezza e competenza i visitatori alla scoperta della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. I ragazzi e le ragazze della scuola media di Uboldo, “Guide turistiche” per un giorno, hanno accolto domenica scorsa i visitatori e li hanno accompagnati in un tour alla scoperta delle bellezze della chiesa uboldese.

Bop Seidyna, Marco Mazzeo, Alice Banfi, Mattia Saderi, Elia Radrizzani, Greta Basile, Lorenzo Curcan, Gaia Piazza, Daniele Fonio, Nicolò Gagliano, Francesco Pagani, Vanessa Tironi, Leonardo Vitiello, Elisa Proverbio, Anna La Rosa, Martina Rossi, Sara Vasami, Rebecca Cattaneo, Giulia Smaldore, Davide Testi, Serena Testi, Matilde Vanzulli, Jacopo Bazzoni, Giulia Morandi, Francesca

Radrizzani, Sofia Marvuglia, Agnese Guzzetti, Anabelle Lazar, Maria Albertini, sono i ventinove “Ciceroni” protagonisti della visita alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Uboldo.

Si tratta di ben 29 ragazzi e ragazze della scuola media di Uboldo, apprendisti Narratori, che, dopo essere stati coinvolti in un percorso didattico di studio che ha fatto loro incontrare, attraverso laboratori, l’arte e la storia del loro territorio, sono diventati a tutti gli effetti Narratori in grado di illustrare ad altri studenti o ad un pubblico di adulti il patrimonio artistico-culturale di Uboldo. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Culturale Per Uboldo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Uboldo e la Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Uboldo, rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle.

Da qui nasce il progetto denominato “Narratori per Uboldo” che consiste nella riapertura delle chiese di Uboldo per permettere alle persone di recarsi in visita organizzando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino, delle “visite guidate”. Coordinati con maestria dal loro insegnate di Italiano, la professoressa Valentina Ceriani, i ragazzi e le ragazze hanno accolto i tanti visitatori e, oltre a raccontare la chiesa e le opere in essa contenute, si sono messi a disposizione per rispondere alle loro domande.