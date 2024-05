news

Con il recente rialzo è lecito chiedersi se sia il caso di investire in progetti consolidati o nuovi; sicuramente molto hype è stato portato anche dall’autorizzazione degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti a inizio anno, dal conseguente halving di aprile e dal lancio degli ETF su Ethereum.

Soprattutto l’halving di Bitcoin ha fatto scalpore, perché si prevede che ci saranno anche dei tagli sui tassi di interesse in futuro.

Un fenomeno interessante che è un po’ una conseguenza di tutto ciò è l’ascesa delle meme coin, che stanno beneficiando di questo sentiment positivo da parte degli investitori.

Meme coin come PEPE, già molto conosciute, raggiungono ogni giorno nuovi massimi e spingono anche la domanda verso altri progetti che hanno una capitalizzazione più bassa. Queste meme coin infatti potrebbero offrire guadagni ancora maggiori.

Tra queste spicca sicuramente WienerAI, che sta vivendo una grande ascesa nell’ultimo mese dal lancio. Infatti, già $3 milioni sono stati raggiunti in presale, e molti investitori si stanno chiedendo se sia il momento giusto per investire nel progetto.

WienerAI infatti attrae i trader alla ricerca di rendimenti elevati e beneficia di questo ottimismo.

L’attuale situazione di mercato offre da questo punto di vista opportunità interessanti, soprattutto per chi cerca di investire in nuovi progetti, e WienerAI potrebbe essere un valido investimento grazie alla sua rapida crescita e alle caratteristiche uniche che lo contraddistinguono.

WienerAI combina due tendenze molto in voga nel mondo crypto: le meme coin e l’intelligenza artificiale. Questa combinazione si sta rivelando proficua, dal momento che i due settori sembrano essere sempre più vicini. Gli investitori hanno già acquistato una massiccia quantità di token WAI per $3 milioni, anche se il token non è ancora scambiato sui principali exchange. Ciò dimostra a prescindere una forte fiducia nel potenziale di questo progetto.

Durante l’Initial Coin Offering, il prezzo è fissato dagli sviluppatori e non è determinato dalla domanda e dall’offerta. Prima dell’inizio delle contrattazioni si verificano diversi aumenti di prezzo, consentendo a chi investe per primo di avere profitti prima che inizino le contrattazioni.

WienerAI: combinazione unica tra meme coin e IA

WienerAI offre anche un meccanismo di staking che fornisce agli investitori un reddito passivo sotto forma di token WAI aggiuntivi, che possono bloccare e tenere nei loro wallet. Il rendimento annuo varia a seconda delle dimensioni del pool di scommesse e l’APY viene calcolato dinamicamente, man mano che si susseguo l’acquisto dei token.

L’elevato APY iniziale ha fatto sì che molti acquirenti interessati al guadagno a lungo termine si munissero di token propri, riducendo l’offerta di quelli liberamente negoziabili e rendendo più probabile un’esplosione dei prezzi.

La combinazione tra popolarità, divertimento, tecnologia all’avanguardia ed elevati e interessanti rendimenti rende WienerAI un’opzione promettente per gli investitori. Gli analisti sono ottimisti e ritengono che il prezzo di WAI potrebbe salire rapidamente dopo l’inizio delle negoziazioni sugli exchange, prevedendo che l’interesse verso il mondo dell’IA continui a crescere.

Conclusioni

Nel complesso, WienerAI offre prospettive promettenti per gli investitori. Il successo del progetto in fase di prevendita e la tecnologia innovativa ne sottolineano il potenziale. Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio questa opportunità e seguire l’ulteriore sviluppo di WienerAI.

La tokenomica di WienerAI sembra progettata dagli investitori proprio per permettere la sua stabilità a lungo termine; in linea con quanto è stato definito anche tramite i social, ci sono 69 miliardi di token WAI, di cui una parte sarà destinata a ricompense per la comunità quando WienerAI entrerà sugli exchange e un’altra parte sarà proprio conservata per gli investitori durante la presale.

Con il nuovo bot di trading poi che dovrebbe fornire consigli diversificati agli utenti, l’attrattiva per il progetto diventa ancora maggiore, e per questo molti pensano possa ottenere un grande hype nell’immediato futuro.

