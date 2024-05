news

La scelta del fornitore di energia elettrica per la casa può rivelarsi piuttosto complessa, soprattutto a fronte delle numerose proposte disponibili sul mercato libero dell’energia.

In ogni caso, per semplificare il processo decisionale e individuare l’offerta luce più in linea con le proprie necessità è possibile concentrarsi su una serie di aspetti fondamentali in fase di valutazione, come il fabbisogno energetico, le abitudini di consumo e gli elementi che concorrono in misura maggiore a determinare il prezzo delle tariffe.

Valutare i consumi per scegliere l’offerta luce migliore

I consumi possono arrivare a impattare sulla bolletta dell’energia in modo significativo.

Per ridurre l’entità della bolletta della luce è necessario conoscere l’entità dei propri consumi, in modo da valutare la potenza istantanea da richiedere al contatore e tarare l’offerta in base a questo valore. È bene infatti ricordare che più alta è la potenza offerta dal contatore maggiori sono i costi: un aspetto che, nel lungo periodo, potrebbe determinare un esborso eccessivo.

Allo stesso modo, è importante prendere in considerazione esclusivamente le offerte luce che possano tenere conto delle specifiche abitudini di fruizione. Nel dettaglio, in fase di scelta è importante stabilire se optare per una tariffa monoraria oppure bioraria.

Le prime si contraddistinguono per un costo medio della componente energia costante nell’arco dell’intera giornata, le seconde presentano un prezzo che varia, risultando più conveniente di sera e 24 ore su 24 nei festivi e nei fine settimana. Naturalmente, non è possibile definire quale sia la proposta economicamente più vantaggiosa: ogni offerta permette di beneficiare di una percentuale di risparmio strettamente connessa alle specifiche abitudini di utilizzo.

Senza dubbio, la tariffa monoraria risulta più indicata per coloro che tendono ad adoperare elettrodomestici o dispositivi elettronici in larga misura nell’arco dell’intera giornata, così come quella bioraria risulta migliore nel caso di chi trascorre molte ore fuori casa – e di conseguenza avvia i dispositivi energivori solo al rientro.

Luce Limit.e di Pulsee Luce e Gas tra le offerte a tariffa monoraria più interessanti del momento

Nell’ambito delle tariffe luce monorarie, un’offerta particolarmente interessante è senza dubbio Luce Limit.e di Pulsee Luce e Gas, digital energy company di riferimento sul mercato libero dell’energia.

Si tratta di un’offerta a prezzo indicizzato con un tetto al costo della componente energia: a partire dall’attivazione, il valore massimo sarà quindi fissato per 12 mesi.

In questo modo, si pagherà l’energia al prezzo di mercato, con la sicurezza di pagare meno quando il prezzo scende e la tranquillità di non pagare oltre il valore limite fissato quando il prezzo sale.

Con Luce Limit.e si eviteranno quindi sorprese in bolletta e si avranno insieme i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo indicizzato.

Oltre a non dover pensare ai rincari, con Pulsee Luce e Gas è possibile impattare meno sull’ambiente: tutta l’energia elettrica che sarà consumata in casa, infatti, è prodotta al 100% da fonti rinnovabili, motivo per cui è sostenibile e certificata.