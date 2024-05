news

PEPE è addirittura aumentata dell’80% in una settimana con l’acquisto delle balene crypto. C’è una mania speculativa in piena regola intorno a queste monete, con la loro capitalizzazione di mercato totale che supera i 63 miliardi di dollari.

Dogecoin, la moneta meme più famosa, pur subendo un calo nelle ultime settimane, è ancora in aumento di oltre il 13% nell’ultimo mese. È di una settimana fa la bull run su GameStop e la meme coin omonima (seppur indipendente dal titolo), fomentata dal tweet del trader Roaring Kitty, dopo 3 anni di assenza dalle piattaforme social. Lo ricordiamo quale artefice del caso GameStop che segnò un esempio del potere delle community anche di fronte ai giganti della finanza tradizionale.

Da lì in poi, l’hype si è diffuso in tutto il settore delle meme coin, lanciando molti dei migliori token meme del settore alle stelle. Bonk, ad esempio, è salito del 40% negli ultimi sette giorni, mentre BRETT ha battuto anche questa cifra, salendo di oltre il 60% settimanalmente, atterrando tra i top performer.

Particolare spinta in avanti hanno subito alcune meme coin ancora in prevendita. Questo perché molti investitori esperti considerano le prevendite il momento migliore per acquistare. C’è tutto un settore di traders che si dedica a individuare la prevendita con il potenziale più alto. Una di queste prevendite, che è esplosa nell’ultimo mese, è Sealana (SEAL), un token innovativo e irriverente, politicamente scorretto, basato su Solana.

La Prevendita Di Sealana Sale Alle Stelle, Oltre 3 Milioni Di Dollari Raccolti

Sealana è una criptovaluta con una prevendita “sent to wallet” che mira a offrire a tutti le stesse opportunità di investimento. Ha avuto un inizio burrascoso, in quanto si erano riscontrati all’ inizio dei problemi con l’acquisto di token attraverso $SOL, in origine l’unico metodo di pagamento possibile. In corso d’opera il team ha però corretto questo errore e ha permesso anche l’acquisto in ETH, USDT, BNB e carta di credito. Questa modifica ha portato ad un’impennata dei token acquistati, basti pensare che dal 1 maggio (giorno di uscita della presale) ad oggi, la stessa ha già raggiunto i 3 milioni di dollari.

Il prezzo fisso di SEAL è di $0,022, l’hype per l’acquisto è generato dal fatto che la prevendita possa chiudere da un giorno all’altro. La costruzione di una community così ampia ad ogni modo la sta posizionando come una delle prevendite di grande successo, che potrebbe continuare dopo aver lanciato il suo token. Ci sono due modi per acquistarlo: connettendo il proprio wallet crypto al widget di acquisto presente sul sito ufficiale, oppure utilizzando ETH, SOL, USDT, USDC o una carta bancaria. Non esiste una fornitura predeterminata do token, il che significa che non c’è un obiettivo di finanziamento massimo prestabilito. Non ci sono né una roadmap né una tokenomics ben definita. Questo permette una maggiore flessibilità del progetto, che va così incontro pedissequamente alle esigenze della community e viene modellato in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Il progetto mira a diventare la prossima meme coin virale su Solana, seguendo le orme di predecessori di successo come dogWifHat o Slothana, meme coin che hanno superato con successo una prevendita prima di raggiungere una capitalizzazione di mercato di $100 milioni.

Una delle ragioni principali della popolarità di Sealana è la sua mascotte, il personaggio della foca paffuta ispirato nientemeno che dal personaggio “Gamer Guy” di South Park. La mascotte è raffigurata come un commerciante di criptovalute degenerato, ossessivamente incollato al suo monitor. Il sentimento prevalente che esprime è il suo senso di appartenenza agli Stati Uniti, si erge come ultimo baluardo delle tradizioni americane, favorevole al secondo emendamento e alla costruzione del muro contro il Messico, in maniera molto politicamente scorretta. L’account X del token conta oltre 6500 follower. Sealana aggiunge umorismo e divertimento spensierato al portafoglio dell’investitore. Ma, con il mercato delle criptovalute che diventa sempre più complesso, questo potrebbe essere proprio ciò che gli investitori vogliono e di cui hanno bisogno.

