SARONNO – Arrivano a caldo, nel corso della notte, le prime reazioni al lungo servizio di Striscia la notizia che con una serie di interviste e un reportage raccontano episodi di furti, borseggi e spaccio nei due scali ferroviari cittadini e in centro. Il servizio è firmato da Max Laudadio e si conclude con la consegna del dossier al prefetto “visto che per par condicio non possiamo andare dal sindaco“.

“Sono triste e arrabbiato dopo aver visto il servizio di Striscia la notizia – spiega Amadio – dove Saronno viene descritto come la città della microcriminalità, dello spaccio e dei furti. Una verità che Obiettivo Saronno denuncia da tempo sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista mediatico ma ci è sempre stato risposto che è tutto sotto controllo”

E affonda: “Se c’è un problema sicurezza è un problema del Prefetto, se c’è un problema sul tema acqua è un problema della Provincia, se c’è un problema sulla salute pubblica è un problema della Regione, se c’è un problema sulle antenne 5G è un problema nazionale. Ci domandiamo quando e se qualcuno a livello locale riuscirà a dare delle risposte ai cittadini saronnesi. Per il momento “ringraziamo” l’amministrazione per aver trasformato Saronno in una città di microcriminalità, di spaccio e di furti come è stata descritta dal programma televisivo “Striscia la Notizia”. Confidiamo almeno che questo servizio sia un punto fermo oltre il quale non si puó che risalire. Obiettivo Saronno è più determinato di prima e con la consapevolezza della necessità di un radicale cambiamento capace di fare rinascere nei cittadini l’orgoglio di essere saronnesi. Saronno e i cittadini saronnesi non meritano questo!

