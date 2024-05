Basket

CECINA – Trasferta complicata per l’AZ Robur Saronno, gara 2 della finale playoff di Serie B Interregionale va al Basket Cecina. I toscani, sospinti e caricati dal tifo di casa, pareggiano i conti e sconfiggono Saronno col punteggio di 80-79.

Partita emozionante, caratterizzata da un equilibrio molto sottile soprattutto nel finale al cardiopalma. La spunta Cecina, ora ci sarà la sfida decisiva. Appuntamento al PalaRonchi, dove sabato 8 giugno alle 21 ci sarà la palla a due che sancirà il vincitore di questi spettacolari playoff. La vincente salirà in serie B Nazionale mentre per la perdente ci sarà lo spareggio con la perdente fra Bergamo e Fidenza per un ulteriore posto in serie B Nazionale.

QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

QUI LA FOTOGALLERY

E a seguire le interviste ai protagonisti

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti