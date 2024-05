ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento per venerdì 31 maggio con la quindicesima edizione della Festa Patronale Unitaria, un evento tanto atteso dalla comunità. La giornata di celebrazione si aprirà alle 10 con la Santa Messa nella Chiesa della Purificazione.

Il fulcro della giornata sarà la consegna delle civiche benemerenze, un riconoscimento importante conferito dal sindaco e dall’amministrazione comunale ai cittadini meritevoli per il loro contributo alla comunità. La cerimonia avrà luogo alle 20.30 nel Palazzo Comunale in piazza Aldo Moro 1. Il sindaco e l’amministrazione comunale rivolgeranno saluti e ringraziamenti ai premiati, sottolineando l’importanza del loro impegno.

A seguire, il pubblico potrà godere di uno spettacolo di opera lirica, “La Traviata”, con musica di Giuseppe Verdi e testi di Alexandre Dumas e Francesco Maria Piave. Lo spettacolo sarà diretto dal maestro Andrea Gottfried e sarà messo in scena dalla compagnia Fuoriopera. In caso di maltempo, la cerimonia e lo spettacolo si svolgeranno nel Cineteatro di Caronno in via Adua 119.

Per chi non potrà partecipare di persona, la manifestazione sarà registrata e resa disponibile sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella a partire dal 10 giugno.