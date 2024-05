Città

SARONNO – Un appello raccogliere fondi per pagare le spese veterinarie sostenute da Enpa Saronno per aiutare una storica gatta saronnese vittima dell’aggressione di un cane e una mamma malata con i suoi 5 gattini. E’ quello che arriva da Enpa Saronno.

Birba è una dolcissima gatta che è stata morsa da un cane. E’ successo vicino ad un orto dove si trova una delle colonie feline della città. E’ una delel gatte più socievoli della colonia e anche per questo si è avvicinata quanto ha visto il saronnese con il cane. L’animale senza guinzaglio l’ha aggredita e poi è rimasta nei pressi della colonia fino a quando non l’hanno trovata le volontarie Enpa. Lo sventramento le ha causato due ernie giganti. Dopo le cure del veterinario si trova da Enpa in fase di guarigione: “Speriamo possa trovare presto una casa, ma nel mentre continua a ringraziare i volontari che la stanno curando con fusa a profusione”.

Negli ultimi giorni è stata segnalata anche la presenza di 5 gattini malati e la loro mamma: “Ci siamo precipitati per recuperarli: sono ancora ricoverati dal veterinario e speriamo di poterli salvare e trovar loro una famiglia”.

Da queste due emergenze l’appello di Enpa: “ Purtroppo queste spese veterinarie straordinarie che raggiungono quasi 1600 euro riusciamo a sostenerle solo grazie al tuo aiuto, quindi anche il più piccolo contributo sarà utile per permetterci di aiutare quanti più animali possibile”.

Per donare su Paypal clicca qui: https://www.paypal.com/donate?campaign_id=M94E6L5BSEGYC . Oppure dona tramite bonifico: IT11I0837450090000011251920 – ENPA Onlus – Sezione di Varese Valle Olona presso BCC Ag. di Caronno P.lla (VA)

