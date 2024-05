ilSaronnese

GERENZANO – Una serata di calcio e intrattenimento musicale con il rione “San Giacùm” e l”associazione “I Colori di Gerenzano”. Organizzato con il patrocinio del Comune di Gerenzano, l’appuntamento è previsto per sabato 1 giugno dalle 19 in piazza mercato Alberto da Giussano, dal titolo “A tavola con il rione delle meraviglie”: una occasione per godersi una serata in compagnia, accompagnati da buona musica e la possibilità di vedere tutti insieme la finale di calcio di Champions League.

Una serata golosa che vede un menù a base di hot dog, panino wurstel e crauti, panino salamella e verdure e, naturalmente, immancabili le patatine fritte. Da bere non mancherà birra e bibite analcoliche per i più giovani.

(foto archivio)

