TURATE – “Si comunica che, a partire dal 1 giugno inizierà l’attività convenzionale della pediatra, Raffaella Picchi, nello studio di Fenegrò”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale di Turate, visto che alla pediatra potranno fare riferimento anche le famiglie del paese.

Come previsa dal Comune di Turate, “Asst Lariana provvederà all’assegnazione degli attuali assistiti, salvo diverse decisioni degli stessi, alla dottoressa Picchi. Non sussiste quindi necessità per gli assistiti di effettuare nuova scelta”.

30052024