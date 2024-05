news

Gli investitori sembrano essersi gettati con decisione in questa nuova sfida: PlayDoge(PLAY) è un progetto P2E basato sul tema canino più famoso sul mercato, vale a dire Doge, e la FOMO legata a quest’ultimo ha fatto sì che raccogliesse $300.000 a poche ore dal lancio.

Ma cos’è PlayDoge e perché sta diventando virale?

In parecchi nelle ultime ore si stanno chiedendo cos’è che ha tanto entusiasmato i trader: di base si può dire che PlayDoge rappresenta un buon connubio tra meme coin a tema virale e la possibilità di generare ricompense reali per gli utenti.

In sostanza si tratta di un reboot modernizzato, basato su blockchain, del famoso Tamagotchi in voga negli anni ‘90, senza rinunciare alla caratteristica fondamentale di essere a tema meme.

Questo stile vintage con un tocco di moderno ha entusiasmato molti, e in più l’accessibilità alla piattaforma è garantita attraverso un’app scaricabile sul cellulare dagli utenti.

Gli utenti in questione si occuperanno e prenderanno cura del proprio Doge creato in pixel 8bit, e dovranno assicurarsi di nutrirlo, offrirgli divertimento e tenerlo di buon umore.

Il tutto creando un legame unico e duraturo, proprio come se quel Doge in pixel fosse un vero e proprio animale domestico di cui avere attenzione.

Più i trader si prenderanno cura del piccolo Doge nel modo giusto, e più avranno la possibilità di guadagnare token PLAY; per fare ciò, basta partecipare ai tanti minigiochi interattivi presenti sul sistema.

I token PLAY presentano un’utility reale

Fin qui il progetto potrebbe già incuriosire molto, ma a rendere tutto ancora più accattivante c’è l’utilità del token PLAY.

I PLAY possono essere utilizzati infatti sia all’interno dell’ecosistema di PlayDoge, sia essere tenuti in criptovalute; in sostanza questa utilità sarà garantita man mano che gli utenti si prenderanno la massima cura del loro Doge.

Unicità di PlayDoge è il fatto che, se si trascura per troppo tempo il proprio animaletto, quest’ultimo potrebbe scappare per sempre, togliendo una possibilità di guadagno ai trader.

Proprio questa esperienza di gioco così interattiva e dinamica rende il progetto così gettonato.

Come è strutturata la prevendita di PlayDoge

Il gioco man mano permette agli utenti di essere coinvolti e acquisire esperienza; da questo punto di vista però prendersi cura dell’animaletto Doge non è l’unico modo di guadagnare profitti.

PlayDoge dispone infatti di un sistema a classifica che permette di selezionare i giocatori in base alla loro bravura nell’accudire il proprio Doge, oltre alla capacità di eccellere nei minigiochi proposti.

Più il giocatore in questione si trova in alto in una o entrambe le classifiche, più avrà la possibilità di accaparrarsi token PLAY.

Anche la tokenomica è accattivante

In molti sono curiosi di sapere come è strutturata la tokenomica di questo progetto emergente nel mondo delle meme coin.

Come illustrato, un 30% dell’offerta totale di 9,4 miliardi di token è totalmente usata per la prevendita, con delle quote importanti riservate anche alla liquidità, al marketing, allo sviluppo e alle ricompense per la community.

Da questo punto di vista, già le prospettive a breve termine sul token PLAY sembrano molto favorevoli, e ciò è dimostrato anche dai risultati della prevendita.

Infatti, nonostante sia stata lanciata appena poche ore fa, sono stati raccolti $300.000 in finanziamenti; i token PLAY in questa fase vengono venduti al modico prezzo di $0,00451.

Considerato che si tratta di una classica prevendita in fasi, è facile pensare che al prossimo raggiungimento dell’obiettivo il token PLAY aumenterà gradualmente di valore.

Alla fine della prevendita comunque il token sarà quotato prima di tutto sui DEX, e siccome PLAY utilizza lo standard BEP 20, molti appassionati della community telegram di PlayDoge pensano che potrebbe essere quotato prima su PancakeSwap.

Quali sono le proiezioni future?

In futuro alcuni ipotizzando che PlayDoge potrà sfruttare il settore P2E che è in crescita per ottenere un lancio favorevole e una sostenibilità a lungo termine.

Gli esperti prevedono anche che il settore del gaming esploderà a $665 miliardi entro il 2030, contando anche sul fatto che si stanno sviluppando molte tecnologie all’avanguardia come il VR.

Anche il P2E potrebbe avere una simile crescita: già ora è quotata a $14 miliardi, e progetti come PlayDoge potrebbero davvero fare il futuro del mercato delle meme coin.

