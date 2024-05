ilSaronnese

ORIGGIO – Rinnovato l’accordo di intesa tra il comune di Origgio e Amazon Italian Transport Srl circa il decoro urbano della zona industriale del paese, spesso attraversata dall’intenso traffico dei furgoncini Amazon per la distribuzione delle merci.

L’accordo, che sarà in vigore fino al maggio 2025, prevede la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia manuale e la vuotatura dei cestini, oltre alla manutenzione dei bordi della strada. Un accordo che, testato già lo scorso anno, si era visto vincente con un fine anche sociale: i lavori saranno affidati ad una cooperativa che s’impegna nell’occupazione delle persone con varie forme di disabilità, con l’obiettivo di affiancarle nel lavoro periodicamente o al bisogno dal responsabile dell’area sociale, svolgere l’attività di training on the job affiancando colleghi esperti all’operatore con disabilità per l’inserimento lavorativo.

L’accordo era stato proposto dalla stessa società americana alle amministrazioni di Origgio e Uboldo – che anche ha scelto di rinnovare l’intesa – nel 2022 e subito accolto dalle amministrazioni.

