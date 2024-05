Cronaca

TRADATE – Una caduta accidentale di quasi 12 metri: è quella di cui è stato vittima, oggi venerdì 31 maggio, un bimbo di 5 anni ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

E’ successo intorno alle 13: il bimbo si deve essere sporto eccessivamente dalla finestra di casa, un’abitazione tra via Crocifisso e via Pindemonte ed è caduto per 12 metri. Immediata la mobilitazione dei soccorsi chiamati dai passanti. E’ arrivata un’ambulanza e quindi l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano.

E’ in gravi condizione come spiega il codice rosso con cui è stato trasferito. Sul luogo dell’incidente sono rimasti i carabinieri della compagnia di Saronno per chiarire i contorni della vicenda.

