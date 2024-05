Primo piano

SOLARO- L’Universal Solaro, dopo un’ottima stagione culminata con la partecipazione ai playoff di Promozione, sceglie la linea della continuità.

Arrivano due conferme importantissime per i giallorossi, infatti, sia il direttore sportivo sia l’allenatore rimarranno anche per la prossima stagione calcistica. Il ds, Luca Volpi, nonostante il corteggiamento da parte di squadre anche della categoria superiore, tra cui la Caronnese, ha scelto di sposare la causa dell’Universal Solaro, rimanendo con i giallorossi. Stessa scelta per il mister Simone Broccanello, che alla terza stagione come guida tecnica del Solaro, tenterà il salto in Eccellenza.

