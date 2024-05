iltra2

CASTIGLIONE OLONA – In concomitanza con le celebrazioni per la Festa della Repubblica, domenica 2 giugno dalle 10 al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona (via Marconi, 1) si terrà la cerimonia del battesimo civico, con la consegna delle costituzioni ai neo maggiorenni castiglionesi da parte del Sindaco e delle autorità cittadine.

A seguire si svolgerà la cerimonia ufficiale per la consegna del “sigillo civico”, pubblico riconoscimento e civica benemerenza per l’impegno, l’operosità, la creatività di quei cittadini che operano significativamente allo sviluppo economico e sociale della Città di Castiglione Olona.

Programma

Saluto del Sindaco e delle Autorità;

“Battesimo Civico” con la consegna di una copia della Costituzione Italiana ai neo maggiorenni castiglionesi (nati nel 2006);

Cerimonia di consegna del “Sigillo Civico” ai cittadini castiglionesi che si sono particolarmente distinti nell’arte, nella cultura, nell’impegno civico o nella solidarietà sociale;

Consegna attestati di pensionamento e riconoscimenti ai cittadini e alle associazioni meritevoli;

Consegna borse di studio ai ragazzi meritevoli delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni (A.S. 2022/2023)

Le celebrazioni saranno accompagnate dal Corpo Musicale S. Cecilia di Castiglione Olona.