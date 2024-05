Cronaca

CESANO MADERNO – Festa di fine anno con sorpresa spiacevole per sette studenti di una scuola di Cesano Maderno. Probabilmente a causa di un tè, sono finiti tutti al pronto soccorso con forti crampi allo stomaco. Fortunatamente, la presunta intossicazione si è risolta con semplici accertamenti e nessun problema serio.

Anche un docente di 33 anni è stato colpito, ma ha deciso di non recarsi in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di ieri al centro di formazione professionale dei Salesiani in via De Gasperi. Era l’ultimo giorno di scuola, festeggiato con cibo e bevande per celebrare insieme, come da tradizione.

La scuola ha dichiarato che i prodotti consumati facevano parte di una loro fornitura. Dopo aver bevuto un tè freddo, sette studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, insieme al professore, hanno iniziato a lamentare intensi dolori allo stomaco, scatenando immediatamente l’allarme; sul posto l’intervento dei mezzi di soccorso; nessuno è comunque apparso in condizioni preoccupanti.

