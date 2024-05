Città

SARONNO/ SARONNESE – Si chiude il mese di maggio con tanta voglia di primavera e di convivialità all’aperto: dalla tradizionale festa per celebrare la Sardegna a Solaro, alla festa del pesce organizzata a Rovello Porro dalla locale protezione civile.

Venerdì 31 maggio

SARONNO – Alle 18, nella location di villa Gianetti in via Roma 20, incontro con Valeria Tron autrice del libro “Pietra dolce”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 18, nella sede dell’associazione L’Isola che non c’è di via Biffi 5, incontro focus che conclude il ciclo di quest’anno sulla letteratura al femminile. Conduce l’evento Chiara Righi.

RESCALDINA – Dalle 20.30 alle 22.30, all’oratorio di via Rusconi e nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo Insieme”, si terrà “Silent Disco”: musica con le cuffie per tutti i ragazzi delle medie. Informazioni al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno

ROVELLO PORRO – Torna la tradizionale “Festa del Pesce” giunta alla sua 13° edizione nella location dell’area feste di via Bernardo Luini. L’evento è organizzato dalla Protezione Civile con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet su www.comune.rovelloporro.co.it.

SOLARO – Dalle 19, nell’area feste di corso Berlinguer si svolge il tradizionale evento “Sapori di Sardegna” organizzato dall’associazione Grazia Deledda di Saronno: specialità tipiche della Sardegna e musica dal vivo tutte le sere. Informazioni al sito internet www.cirsaronno.it.

Sabato 1 giugno

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo e archivio storico di Saronno in piazza Libertà. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

CESANO MADERNO – Alle 18, nei giardini di palazzo Arese Borromeo, visita guidata teatralizzata con personaggi in costume d’epoca dei giardini storici del palazzo a cura dell’associazione “Vivere il palazzo e il giardino Arese Borromeo”. Informazioni al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

LIMBIATE – Dalle 20, in piazza Tobagi, “Unibreak Fest!”: una serata disco sotto le stelle con dj set e ospiti speciale per far ballare e divertire un pubblico di giovani e non solo. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 21, al santuario Beata Vergine dei Miracoli, 43° edizione rassegna corale città di Saronno. Oltre al Coro Alpe diretto dal maestro Dino Carugati, saranno ospiti dell’evento la corale Il Gigante di Villaminozzo e il coro Nives di Premana. Parte dell’incasso sarà donato al santuario per i lavori di restauro delle opere.

ROVELLASCA – Alle 21, all’oratorio San Vittore di via Monte Grappa 1, va in scena lo spettacolo musicale “Vedrai Miracoli”. Per informazioni si può consultare il numero 3341430349.

Domenica 2 giugno

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio (in foto), concerto per la “Festa della Repubblica” con l’Orchestra Settembre Classico diretto dal maestro Stefano Nigro. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito