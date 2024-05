Volley

GERENZANO – Neo promossa in serie A2 di volley femminile, la Focol Legnano era in questi giorni in cerca di un palazzetto dello sport omologato per la categoria. E ci sarebbero stati contatti per portarla al palasport di via Inglesina a Gerenzano: in tentativo andato male, al pari di altri effettuati in zona della società legnanese, che a malincuore ha dunque deciso di rinunciare al “salto”. Come Saronno anche Legnano non dispone di un palasport omologato per le categorie maggiore degli sport indoor. E in tanto hanno iniziato a guardare all’impianto di Gerenzano; ben tenuto, con tutti i servizi ed una buona capienza, è di proprietà comunale e gestito dalla Salus Gerenzano, Ci sono però alcune problematiche che vanno risolte se si vuole davvero portare in loco le categorie maggiori di basket o volley.

Il problema principale è legato al fondo di gioco, che non è in parquet ma in linoleum, una superficie che non può essere utilizzata nelle categorie maggiori di questi sport.

Impianto da sogno

Il palasport si estende su una superficie di 3500 metri quadrati e così com’è la tribuna è omologata per 700, e c’è pure un posteggio da 400 posti auto. Dal settembre 2009 la struttura, comunale, è gestita dall’Asd Salus Gerenzano. C’è pure una palestrina per il riscaldamento, il bar, 4 spogliatoi per le squadre e 2 per gli arbitri, infermieria, sale riunioni e ristoro, uffici. Insomma, il miglior impianto di tutta la zona, quelli che anche a Saronno sognano i tifosi della pallacanestro e della pallavolo, indispensabile per puntare alle categoria maggiori.

Unica pecca, a Gerenzano, in fondo di gioco che non è ancora in parquet, indispensabile per l’omologazione ai massimi livelli.

