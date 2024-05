Eventi

LAZZATE – La grande opera in tre atti di Giuseppe Verdi sotto le stelle: questo il grande evento di opera lirica nel borgo, che porterà in scena la Traviata di Giuseppe Verdi in piazza dei Lazzatesi. L’appuntamento è fissato per domenica 16 giugno alle 21.

L’evento vede in scena il Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate insieme al coro dell’Opera di Parma, impegnati nell’opera in tre atti di Francesco Maria Piave e musicata dal maestro italiano Giuseppe Verdi. A dirigere sarà Andrea Colzani, mentre la regia dell’evento è di Elena D’angelo. A raccontare la storia saranno le voci della soprano Eva Corbetta, che interpreterà Violetta Valery, mentre il baritono Matteo Jin interpreterà Giorgio Germont. Il tenore Alessandro Fantoni darà voce, invece, ad Alfredo Germont. La voce narratrice di Flora è invece affidata a Alice Farella Monti.

Per assistere all’evento è necessario acquistare i biglietti sul sito, da presentare poi all’ingresso: la fascia gold propone biglietto intero da 15 e ridotto a 12 euro, il settore silver vede il costo di un intero a 10 euro e del ridotto a 8, mentre il settore bronze è aquistabile a 8 euro per un biglietto intero e 6 euro per il ridotto.

