Le altcoin, criptovalute alternative spesso oscurate da Bitcoin [BTC], stanno guadagnando terreno, superando recentemente la soglia $1,1 trilioni in capitalizzazione di mercato. Questo aumento del 10% nelle ultime due settimane ha portato l’attenzione su un possibile periodo di crescita esplosiva per queste criptovalute.

Questo rally ha rapidamente catturato l’attenzione degli investitori e ha anche suscitato un notevole entusiasmo riguardo al potenziale inizio di una ‘altseason’, un periodo caratterizzato da rapidi aumenti dei prezzi delle altcoin.

Analisi e previsioni di mercato

Gli analisti di mercato stanno osservando con attenzione la formazione di un pattern di testa e spalle inverso, noto per permettere di individuare inversioni rialziste. Se le altcoin riusciranno a rompere questa resistenza tecnica, si potrebbero verificare notevoli guadagni.

Trader Tardigrade, una figura rispettata nella comunità degli analisti crypto, suggerisce che questo breakout potrebbe anche arrivare a triplicare la capitalizzazione di mercato delle altcoin.

Un’inversione di questo tipo è considerata un forte segnale rialzista nel mondo del trading. La testa e spalle inversa è una formazione grafica che si verifica quando il prezzo di un asset forma tre minimi, con il minimo centrale (la testa) più basso dei due laterali (le spalle). Una rottura sopra la linea del collo (la resistenza) può portare a significativi guadagni, poiché indica un’inversione della tendenza ribassista.

Anche Rekt Capital, un altro esperto del settore, ha sottolineato che il mercato delle altcoin potrebbe registrare una chiusura settimanale più alta dall’inizio di aprile 2024.

Proprio questo sentiment rialzista che continua a permeare il mercato potrebbe portare a una nuova stagione proficua per le altcoin.

L’analista tecnico Yoddha ha commentato il recente rialzo, suggerendo che se il mercato riuscirà ad andare oltre la resistenza settimanale allora potrebbe verificarsi un aumento sostanzioso dei prezzi. L’entusiasmo è condiviso anche da Moustache, che ha condiviso con la community che lo segue la sua previsione su una possibile altseason.

Tendenze nel mercato delle criptovalute

Storicamente, i movimenti di mercato hanno sempre seguito una tendenza in cui Bitcoin è alla guida seguito da Ethereum e poi dalle principali altcoin. Questo flusso di capitale dalle monete principali verso i token a bassa capitalizzazione potrebbe amplificare i guadagni nel settore delle altcoin. Questo pattern di flusso di capitale è stato osservato in precedenti cicli di mercato, dove dopo un periodo di forte crescita per Bitcoin, gli investitori tendono a cercare opportunità di guadagno più elevate nelle altcoin.

Michaël van de Poppe, fondatore di MN Trading, mantiene una visione ottimista, prevedendo che la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute possa salire a $15 trilioni di dollari, segnando un aumento del 450% rispetto ai valori attuali. Van de Poppe ha sottolineato che, dopo una correzione del mercato a livello globale, le altcoin hanno corretto del 50-70%. Tuttavia ci tiene a sottolienare che la prossima fase di crescita potrebbe essere imminente.

E infatti dal punto di vista tecnico l’analisi di AMBCrypto sembra confermare un trend rialzista, segno che la capitalizzazione di mercato delle altcoin ha trasformato una resistenza significativa in supporto sul grafico giornaliero. Questo cambiamento è cruciale, poiché un ex livello di resistenza che diventa supporto solitamente indica una base solida per ulteriori guadagni.

Se la capitalizzazione di mercato delle altcoin riuscirà a superare i prossimi livelli di resistenza a $1,2 trilioni e $1,25 trilioni, si potrebbe aprire uno spiraglio a ulteriori aumenti. Questo movimento tecnico potrebbe attirare più investitori, portando a un incremento della domanda e, conseguentemente, a prezzi più alti.

