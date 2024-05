Cronaca

VARESE – In risposta al maltempo che ha colpito le province lombarde nelle ultime 12 ore, i vigili del duoco sono intervenuti per un centinaio di richieste di soccorso. Gli interventi per allagamenti, piante pericolanti e smottamenti.

La situazione risulta moderatamente critica nella zona del Bresciano, in particolare nella zona del lago di Iseo e a sud del Lago di Garda. A causa di smottamenti, sono state chiuse la Sp 48 Iseo – Polaveno e la Sp 510 Sebina Orientale. Nel comune di Rodengo Saiano, nel Bresciano, si segnalano alcune criticità legate allo stato di allerta per il torrente Gandovere che rischia di rompere gli argini.

Nella città metropolitana di Milano, i vigili del fuoco sono intervenuti per circa settanta richieste, la maggior parte per allagamenti.

(foto: vigili del fuoco impegnati sul territorio per i problemi del maltempo che si è di nuovo abbattuto sulla Lombardia)

