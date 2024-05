Cronaca

CERIANO LAGHETTO / CISLAGO – Ieri a Ceriano Laghetto incidente al confine con Cesano Maderno dove una automobile si è ribatata: è stata soccorsa una ragazza di 20 anni che ha riportato alcune contusioni, ma non è apparsa in pericolo di vita; è stata traportata da una ambulanza della Croce rossa di Misinto in ospedale a Garbagnate Milanese. L’episodio si è verificato alle alle 9.25 in via Laghetto.

A Cislago alle 17.25 tamponamento fra due sutomobili: sul posto, lungo l’ex Varesina, l’intervento di carabinieri, polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Sono state soccorse due persone: un uomo di 52 anni ed uno di 50 anni, che comunque non hanno riportato gravi conseguenze per quanto è accaduto.

(foto archivio)

31052024