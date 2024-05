Comasina

CESANO MADERNO – Sala gremita l’altra sera all’auditorium Disarò di Cesano Maderno. Ospite d’eccezione la popolare scrittrice e giornalista Daria Bignardi che ha presentato il suo libro “Ogni prigione è un’isola”.

L’intervista all’autrice è stata condotta da Eva Musci, direttrice artistica di Voci della storia. “Grande successo di pubblico, che ha riservato a Daria Bignardi una calorosa accoglienza e ha seguito con interesse la serata – riepilogano dal Palazzo del Comune – Cesano Maderno si conferma come punto di riferimento culturale e centro attrattivo per personalità di spicco e per un pubblico attento e trasversale”.

(foto: un momento della serata che si è tenuta all’auditorium Disarò di Cesano Maderno con ospite la giornalista e scrittrice Daria Bignardi)

