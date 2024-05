Città

SARONNO – L’ha trovato solo e abbandonato in mezzo alla strada e così l’ha portato a scuola dove con le insegnanti ha mobilitato una catena di solidarietà per aiutare il piccolo pulcino.

E’ la disavventura a lieto fine di un pulcino di germano rimasto solo. Fortunatamente ad accorgersi di lui c’è stata una giovanissima saronnese liceo Legnani che stava andando a scuola nell’istituto Ignoto Militi.

Una volta arrivata a scuola il personale docente ha contattato la polizia locale. Con una collaborazione con Enpa è stato trovato un posto per il pulcino di germano al Cras di Vanzago. E’ stato portato nello spazio protetto già in mattinata. Il pulcino è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. Lo aiuteranno a diventare grande e appena sarà possibile sarà rimesso in libertà.

Da Enpa Saronno, che ha seguito tutta la logistica del soccorso un grazie a Michela che si è occupata del trasferimento

