L’immigrazione che l’Italia deve gestire in coordinazione con l’Europa A spiegare come fare Gianfranco Librandi imprenditore saronnese candidato per la prossima tornata elettorale europea con la lista Stai uniti d’Europa.

In materia di migrazione e asilo politico l’Unione europea dovrebbe riformare le norme esistenti in quanto il fenomeno migratorio negli ultimi anni ha assunto dei connotati molto diversi rispetto ai decenni fa.

Le protezioni delle frontiere esterne dell’UE dovrebbero essere rafforzate ma soprattutto dovrebbe essere chiaro a chiunque il principio che tale problema non può essere affrontato dalla sola Italia.

Tutta l’Europa dovrebbe per esempio partecipare attivamente alla ripartizione dei migranti, troppo comodo far parte dell’Unione solo per chiedere e non per contribuire a risolvere i problemi.

Una migrazione incontrollata non fa altro che alimentare la criminalità e il degrado; al contrario l’Europa avrebbe vantaggi nell’attrarre ed accogliere i migranti che possono apportare il loro contributo alla crescita economica.

Un chiaro esempio di migrazione positiva: un contributo fondamentale per la scoperta del vaccino anti-Covid è stato fornito da una società tedesca fondata da due coniugi originari della Turchia.

La forza dell’Occidente e dell’Europa è da secoli quella di sapere attrarre i talenti e di accogliere tutte le persone di buona volontà. Un messaggio di tradizione cristiana, altro che i porti chiusi di cui parlano i sovranisti.

Chi continua a parlare degli immigrati in termini dispregiativi, non capisce che dietro ogni storia – anche la più umile – c’è un valore. Non tutti scoprano un vaccino, ma molti immigrati aprono piccole aziende, e s’inventano lavori e svolgono attività a cui molti cittadini italiani o europei non vogliono più dedicarsi.

E i figli di queste persone possono diventare scienziati di valore. Semmai, in Italia, dovremmo porci il problema di attrarre più immigrati di qualità, a cominciare dalle famiglie, per sostenere una demografia in difficoltà.

Per quanto sia difficile trovare delle soluzioni al problema ormai planetario della migrazione, non è più accettabile restare con le mani in mano o puntare esclusivamente su velleitari accordi con qualche infedele governante di Paesi che sul tema dei migranti stanno attuando opportuniste strategie. E sicuramente non è sufficiente lavarsi la coscienza annunciando che gli scafisti sono stati arrestati.

Certo, chi si presta ad un lavoro tanto sporco e ignobile va punito con la massima severità, ma le menti, i cervelli che organizzano e lucranо sui viaggi della morte sono altrove, magari in eleganti uffici pronti a reinvestire in apparentemente rispettabili operazioni finanziarie gli enormi profitti di questo traffico.

L’Europa deve cercarli, deve stanarli a tutti i costi, con l’aiuto di una task force internazionale, che possa utilizzare tutte le più moderne tecniche investigative e che abbia mezzi e risorse all’altezza. Ma dobbiamo anche avere la volontà ed il coraggio di provare a risolvere il problema alla radice, eliminando o almeno tentando di limitare il flusso di disperati che salgono sui barconi alla ricerca di una vita migliore con la piena consapevolezza di rischiare la vita.

L’esperienza delle quote potrebbe essere una discrèta base di partenza ma servono strategie precise. Fissiamo per ogni Paese europeo un numero massimo di migranti da accogliere temporaneamente ogni anno e permettiamogli innanzitutto di arrivare con mezzi sicuri, senza rischiare di morire affogati e senza dover versare agli scafisti i risparmi di una vita. Vigilando organizzati con le Ambasciate, per arrivare in Europa, frequentare corsi professionali ed imparare a diventare dei cittadini.

Cercano una vita migliore e la base per una vita migliore è l’istruzione, è imparare un mestiere. Aiutiamoli a diventare delle risorse per il loro Paese ma anche per il nostro facendogli frequentare un corso professionale che in tempi brevi li possa trasformare in apprendisti panettieri, muratori, piastrellisti, meccanici e che li faccia ritornare in Patria, quando sarà terminato il loro periodo di accoglienza (6 mesi) con una competenza professionale e magari una piccola cifra che gli consenta di avviare un’attività lavorativa, contribuendo così a far crescere l’economia del loro Paesi di origine.

E se le competenze acquisite servono anche all’Italia, diamogli la possibilità di restare e di contribuire alla crescita della nostra Nazione. Ma facciamogli anche frequentare un corso di educazione civica, che gli permetta di capire quali sono le basi e i valori su cui si fonda una Nazione libera e democratica, una conoscenza importante da trasferire nei loro Paesi, un seme che magari in futuro potrebbe germogliare e farli diventare, oltre che imprenditori, amministratori pubblici, Sindaci, Assessori o Consiglieri comunali nelle loro città. Sarebbe sicuramente un modo più produttivo di spendere le tante risorse che l’Unione Europea destina ogni anno al tema della migrazione! Arrivo addirittura a pensare che questi migranti potrebbero essere accolti pro quota nelle nostre città e paesi, in modo che siano distribuiti capillarmente sul territorio, evitando di creare ghetti o tensioni sociali.

Oppure, altra ipotesi, la loro presenza potrebbe essere utile per ridare forza e vigore a tante comunità oggi spopolate, vittime delle fughe dei giovani verso territori che offrono migliori opportunità di vita o di lavoro.

Nell’Ambito del Ministero dell’Istruzione, un Dipartimento per l’Educazione dei Migranti potrebbe organizzare corsi professionali e sicuramente non mancherebbe qualche imprenditore o qualcuno disponibile ad offrire qualche ora di “pratica sul campo”… Un progetto impossibile ed utopistico? No, un progetto certamente difficile per mille motivi, sociali, organizzativi, economici che richiederebbe un immenso sforzo e sacrificio, ma un’idea, un primo passo verso una gestione responsabile, produttiva ed equilibrata del fenomeno della migrazione

